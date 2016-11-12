دیابت و فشار خون مهم ترین عامل ابتلا به نارسایی کلیوی در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر معینی پیش از ظهرشنبه در حضور خبرنگاران گفت: ۲۳الی ۳۰ آبان‌ماه هفته حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده و فرصتی برای انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس به شمار می آید تا با بررسی نقاط ضعف خود در راستای خدمات دهی مطلوب تر تلاش کند.

وی یاد آور شد: متاسفانه آمار ابتلا به بیماری کلیوی در استان در حال افزایش است و انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس به مردم توصیه میکند تا با تغذیه سالم و اصلاح سبک زندگی، کلیه خود را بیمه کنند.

مدیر انجمن بیماران کلیوی استان فارس گفت: بیماری دیابت و فشار خون مهم ترین عامل نارسایی کلیوی در استان فارس است و این بیماران باید مراقبت های لازم برای جلوگیری از ابتلا به نارسایی کلیوی را به خاطر داشته باشند.

معینی تاکید کرد: افراد مبتلا به بیماری دیابت و فشار خون استعداد بیشتری برای ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی دارند و در حال حاضر ۸۵ در صد آمار ابتلا به نارسایی کلیوی مربوط به این افراد است و باید در بازه های زمانی منظم، فاکتور های آزمایشگاهی کلیه را مورد سنجش قرار دهند تا در برابر نارسایی کلیوی ایمن گردند.

وی گفت: ۸۶ هزار بیمار مزمن کلیوی در کشور شناسایی شده و ۱۰ درصد آن سهم استان فارس است و ۸ هزار و پانصد بیمار دارد و می توان فارس را به عنوان ششمین استان کشور در ابتلا به به بیماری های مزمن کلیوی به شمار آورد.

مدیر انجمن بیماران کلیوی استان فارس هشدار داد: روزانه یک و نیم نفر به جمعیت بیماران کلیوی استان فارس اضافه می‌شود و در این زمینه شکر و نمک به عنوان دو سم سفید شناخته می شوند.

معینی از افتتاح بیمارستان بزرگ پیوند اعضا در آینده ای نزدیک در شیراز خبر داد و یاد آورشد: افتتاح این بیمارستان گامی بزرگی در جهت یاری به بیماران کلیوی استان فارس به شمار می رود، اما این به تنهایی کافی نیست و ما نیازمند افرادی هستیم که متقاضی اهدا عضو به افراد نیازمند باشند تا این بیماران نیز بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: تاکنون ۱۵۰ هزار نفر در استان فارس کارت اهدا عضو دریافت کرده اند اما باید فرهنگ اهداف عضو در جامعه گسترش یابد و مردم بدانند اهدا عضو کمک به ادامه حیات انسانی دیگر است.

مدیر انجمن بیماران کلیوی استان فارس تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۰ نفر در استان فارس در لیست پیوند کلیه قرار دارند و چشم به عواطف انسانی مردم استان دوخته اند.