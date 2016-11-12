کلینتون «اف بی آی» را مسئول شکست خود در انتخابات دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که در مقابل «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه خود متحمل شکست شد «جیمز کومی» رئیس پلیس فدرال آمریکا «اف بی آی» را مسئول ناکامی خود معرفی کرد.

«جیمز کومی» رئیس اِف بی آی اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری به کنگره آمریکا اطلاع داد که به مجموعه ای جدید از رایانامه های هیلاری کلینتون دست یافته است. اندکی پس از انتشار این خبر، رقابت دو نامزد برای ورود به کاخ سفید با غوغا و جنجال فراوانی همراه شد و برتری نامزد دموکرات بر رقیب جمهوریخواه خود به تدریج رو به نقصان گذاشت.

هرچند اِف بی آی دو روز مانده به انتخابات عمومی ریاست جمهوری آمریکا «هیلاری کلینتون» را از اتهامات کیفری وارده تبرئه کرد اما کلینتون می‌گوید همین شوک روند مثبت تبلیغات وی را با خلل مواجه کرده است.

کلینتون خطاب به حامیان مالی کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه وی توانسته است از این فرصت برای حمله به وی استفاده کند.

گفتنی است که هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در این انتخابات که هشتم نوامبر جاری برگزار گردید در مقابل دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه شکست خورد.