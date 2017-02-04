به گزارش خبرگزاری مهر، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا کتابی را که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده، ۲۶ سپتامبر وارد بازار خواهد کرد.

انتشارت سیمون اند شاستر انتشار این کتاب را برعهده دارد و ضمن این که از مبلغ عقد قرارداد نوشتن این کتاب حرفی به میان نیاورده، تنها زمان انتشار آن را اعلام کرده است.

این ناشر گفته است خانم کلینتون از برخی از نقل‌قول‌هایی که از نظرش اهمیت دارد برای گفتن ماجراهای زندگی خودش نیز بهره می‌گیرد.

این چهره دموکرات که انتخابات را به ترامپ از حزب جمهوری‌خواه واگذار کرد، در حالی شکست را پذیرفت که رای بیشتری در صندوق‌ها داشت.

وزیر امور خارجه دولت اوباما با صدور اعلامیه‌ای درباره این کتاب گفت: این‌ها کلماتی هستند که با آن‌ها زندگی می‌کنم. این نقل قول‌ها به من کمک کردند تا اوقات خوبی داشته باشم و به دوران پوچ بخندم و در زمان‌های سخت استقامت کنم. همه این نقل قول‌ها به من کمک کردند تا بیشتر قدردان زندگی باشم.

وی افزود: امیدوارم با به اشتراک گذاشتن این کلمات با شما واندیشه خودم درباره آن‌ها بتوانم در قالب این مقاله‌ها برای خوانندگان منظور خودم را به آنها توضیح دهم.

هیلاری کلینتون ۶۹ ساله قرار است ماه آینده در روز زن در برنامه‌ای به این منظور سخنرانی کند. از برنامه‌های وی گسترش فعالیت‌هایش در این حوزه است.