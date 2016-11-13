موج حضور زائران ایرانی در سامرا/مبادی ورودی ترافیک سنگینی دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: جاده کاظمین به سامرا که تا چندی پیش خلوت بود روز گذشته تا پاسی از شب محل تردد زائران ایرانی بود.

ترافیک در مبادی ورودی سامرا به حدی زیاد بود که مسیر ورودی این شهر مسدود شده و زائران از حدود هشت تا ۱۰ کیلومتر قبل از حرم امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) با پای پیاده به سمت حرم مطهر حرکت می‌کردند.

با وجود اینکه از اولین میدان شهر سامرا تعدادی مینی بوس و ماشین‌های نظامی، زائران را به حرم مطهر انتقال می‌دادند ولی جمعیت زائران به حدی زیاد بود که بیشتر زائران با پای پیاده به سمت حرم مطهر حرکت می‌کردند.

تعداد زیادی از زائران که ساعت‌ها در ترافیک مانده بودند ترجیح دادند حدود ۱۰ کیلومتر قبل از حرم امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) به صورت دسته جمعی زیارتنامه خوانده و به سایر شهرهای مذهبی عراق برگردند.

صحن‌های حرم مطهر نیز مملو از زائران است و در برخی ساعت‌ها امکان ورود زائران به صحن‌ها به دلیل ازدحام جمعیت وجود ندارد.

یکی از مأموران امنیتی عراق که به زبان فارسی به زائران خوش‌آمد می‌گفت، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به عراق، اظهار کرد که این تعداد حضور زائران ایرانی در سامرا تاکنون سابقه نداشته است.

وی افزود: در روزهای اخیر به دلیل سیل جمعیت زائران در سامرا، تدابیر امنیتی در این شهر و جاده کاظمین به سامرا شدیدتر شده و بر تعداد نیروهای نظامی و بسیج مردمی افزوده شد.

مسئولان حج و زیارت اعلام کرده‌اند که زائران سامرا تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند ولی سفر مشتاقانه و عاشقانه زائران ایرانی باعث شده خطرهای احتمالی را به جان بخرند.