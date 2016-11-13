افزایش ۲۲ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی همدان

رضا عزیزی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز طرح اربعین حسینی از روز بیستم آبان ماه سال جاری و بیان اینکه استان همدان یکی از محورهای مواصلاتی مرکز کشور به غرب است، گفت: از ابتدای طرح تاکنون شاهد افزایش ۲۲ درصدی تردد خودروها در محورهای مواصلاتی همدان بوده ایم.

وی از وقوع ۳۰ فقره تصادف فوتی و جرحی در محورهای همدان از ابتدای طرح خبر داد و گفت: متاسفانه حجم سنگین تردد در جاده های استان منجر به افزایش ۵۰ درصدی میزان تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به تردد ۹۶۷ هزاری خودروها در محورهای همدان طی این چند روز وضعیت کنونی ترافیک را در این محورها نیمه سنگین و روان اعلام کرد و با توجه به افزایش شمار مسافرت ها در این ایام از رانندگان خواست با صبر و حوصله و با پرهیز از عجله رانندگی کنند.