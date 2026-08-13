https://mehrnews.com/x3cNdK ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۶ کد مطلب 6915405 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۶ حضور پر شور زاهدانی ها در سنگر خیابان زاهدان- مردم شهر زاهدان همچنان سنگر خیابان را با حضور پرشور و حماسی خود حفظ کردهاند. دریافت 35 MB کد مطلب 6915405 کپی شد مطالب مرتبط جابهجایی بیش از ۵۴۰۰ زائر از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس زاهدان در سوگ دو آفتاب؛ پیامبر رحمت(ص) و امام حسن مجتبی(ع) عزاداری به سبک «سیستانی ها» در حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) ۹۰ درصد آدمرباییهای سیستان و بلوچستان جهت تسویه حساب مواد مخدر است لحظاتی نفس گیر از عملیات های ضد تروریستی حافظان امنیت در خاش برچسبها زاهدان رهبر شهید سیستان و بلوچستان
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