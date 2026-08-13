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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۶

حضور پر شور زاهدانی ها در سنگر خیابان

حضور پر شور زاهدانی ها در سنگر خیابان

زاهدان- مردم شهر زاهدان همچنان سنگر خیابان را با حضور پرشور و حماسی خود حفظ کرده‌اند.

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کد مطلب 6915405

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