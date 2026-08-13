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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۷

عزاداری مردم «زاهدان» در سوگ هشتمین خورشید ولایت

عزاداری مردم «زاهدان» در سوگ هشتمین خورشید ولایت

زاهدان- همزمان با شب شهادت امام رضا (ع) مردم شهر زاهدان با برپایی مراسمات مذهبی، در سوگ امام هشتم عزاداری کردند.

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کد مطلب 6915406

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