https://mehrnews.com/x3cNdL ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۷ کد مطلب 6915406 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۷ عزاداری مردم «زاهدان» در سوگ هشتمین خورشید ولایت زاهدان- همزمان با شب شهادت امام رضا (ع) مردم شهر زاهدان با برپایی مراسمات مذهبی، در سوگ امام هشتم عزاداری کردند. دریافت 54 MB کد مطلب 6915406 کپی شد مطالب مرتبط سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید عزاداری به سبک «سیستانی ها» در حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) ۹۰ درصد آدمرباییهای سیستان و بلوچستان جهت تسویه حساب مواد مخدر است زاهدان در سوگ دو آفتاب؛ پیامبر رحمت(ص) و امام حسن مجتبی(ع) لحظاتی نفس گیر از عملیات های ضد تروریستی حافظان امنیت در خاش مجلس عزای امام رضا(ع) در زاهدان برگزار میشود سخنان تفرقه انگیز؛ امنیت و آرامش سیستان و بلوچستان را تهدید می کند برچسبها شهادت حضرت امام رضا(ع) مراسم عزاداری محرم و صفر سیستان و بلوچستان
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