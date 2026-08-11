به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر سه‌شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: از رانندگان اتوبوس شرکت‌های مسافربری که در ایام اربعین با جانفشانی، رشادت و همت خود در جابه‌جایی زائران اربعین نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: این جابه‌جایی‌ها در استان به بهترین نحو و بدون کوچک‌ترین حادثه انجام شد و اقدامی شاخص و برجسته بود.

رئیس پلیس راه هرمزگان همچنین از مجموعه راهداری استان و سایر مجموعه‌های فعال در این زمینه قدردانی کرد.

حق‌پرست با اشاره به تعطیلات پیش‌رو، گفت: امروز بعدازظهر شاهد افزایش حجم تردد در سطح راه‌های استان خواهیم بود، چرا که سه تا چهار روز تعطیلی پشت سر هم داریم.

وی از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و با اتخاذ سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد داشته باشند.

حق‌پرست با اشاره به یکی از عمده‌ترین مشکلات راه‌های هرمزگان، بیان کرد: بحث سرعت یکی از مشکلات اصلی در راه‌های استان است و متأسفانه علاقه شدید برخی از هرمزگانی‌ها به سرعت باعث می‌شود گاهی حوادث ناگواری در سطح راه‌های استان رقم بخورد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان در این ایام به همراه خانواده برای زیارت امام رضا(ع) یا حضور در اماکن تفریحی سفر می‌کنند، درخواست ما از آنان رعایت سرعت مطمئنه، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با عوامل پلیس راه استان هرمزگان است.

رئیس پلیس راه هرمزگان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت این موارد مردم سفری ایمن بدون حادثه و خوب و مفرح داشته باشند.