جشنواره تسالونیکی برندگانش را شناخت/ معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم کمدی اکشن مجاری «قتل‌ها روی چرخ‌ها» که برای رقابت اسکار در بخش فیلم خارجی زبان انتخاب شده موفق به کسب عنوان بهترین فیلم جشنواره تسالونیکی یونان شد.

کمدی سیاه «قتل‌ها روی چرخ‌ها» ساخته آتیلا تیل بهترین فیلم پنجاه‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم تسالونیکی شد و جایزه الکساندر طلای «تئو آنجلوپولوس» را دریافت کرد.

این فیلم نخستین بار در جشنواره بین‌المللی کارلووی واری به نمایش درآمد و جایزه راجر ایبرت را از جشنواره فیلم شیکاگو دریافت کرد. فیلم روایت‌گر زندگی سه جوان معلول است که وارد مافیای جنایتکار بالکان می‌شوند. خود تیل فیلمنامه را نوشته است. این فیلم موفق شد تا در رقابت با ۱۶ فیلم اول و دوم اکران شده در بخش رقابتی این جشنواره این جایزه را کسب کند.

فیلم «قلب سنگی» محصول مشترک ایسلند-دانمارک به کارگردانی کودموندور آنرار گودموندسون کارگردان ایسلندی نیز جایزه مخصوص هیات داوران را برد که با عنوان جایزه الکساندر نقره‌ای شناخته می‌شود.

این درام درباره دو پسر نوجوان است که در یک دهکده ساکت ماهی گیری در ایسلند زندگی می‌کنند. این فیلم جایزه شیکاگو را به تازگی دریافت کرده و جایزه ونیز را نیز در کارنامه دارد.

یوسوکی تاکوچی ژاپنی برای ساخت فیلم «برزگر» به عنوان بهترین کارگردان شناخته شد و الکساندر برنز را برای اثر اولش دریافت کرد. این فیلم اولین اکران جهانی‌اش را در جشنواره تسالونیکی تجربه کرد.

فیلمنامه ‌این فیلم که توسط خود کارگردان نوشته شده و شخصیت اصلی آن از بیمارستان روانی و پیوستن دوباره او با خانواده‌اش را تصویر می‌کند، به عنوان بهترین فیلمنامه انتخاب شد.

سه بازیگر فیلم «قتل ها روی چرخ‌ها» به عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره انتخاب شدند و دیمیترا بلاگ‌کوپولو از یونان نیز با فیلم «پارک» ساخته سوفیا اگزرچو به صورت مشترک با سوزانو تاکناکا بازیگر ۷ ساله ژاپنی برای فیلم «برزگر» به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شدند.

فیلم یونانی «پس از عشق» ساخته سرجیوس پاسکوس نیز جایزه بهترین دستاورد هنری را دریافت کرد.

امیر نادری کارگردان ایرانی، پیتر اسکارلت تهیه کننده آمریکایی، فردریک موئو فیلمنامه نویس فرانسوی، سوفیا ال فانی کارگردان تونسی و اوا استفانی کارگردان یونانی گروه داوری این دوره را تشکیل داده بودند.

این جشنواره از ۳ تا ۱۳ نوامبر برگزار شد.

سال پیش فیلم بلند «قوچ‌ها» از ایسلند و درام شهری کلمبیایی «سرزمین و سایه» جوایز اصلی جشنواره یونانی را به خانه برده بودند.