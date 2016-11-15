به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «باراک اوباما» رئیس جمهوری دموکرات آمریکا که قرار است کمتر از سه ماه دیگر سکان هدایت کاخ سفید را به «دونالد ترامپ» جانشین جمهوریخواه خود واگذار کند، انگیزه واقعی وی برای برهم زدن «برجام» را زیر سوال برد چراکه طبق شواهد، ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند بوده است.

اوباما در این باره گفت: وقتی این توافق در سال ۲۰۱۵ میلادی حاصل شد، اصلی ترین دلیل مخالفت با آن، عدم تعهد پذیری ایران عنوان می شد. اما، با گذشت بیش از یک سال، شاهد آن هستیم که آنها به توافق هسته ای پایبند بوده اند.

وی ادامه داد: گمان می کنم وقتی «ترامپ» رئیس جمهور منتخب، سکان را به دست بگیرد و با جمهوریخواهان کنگره به مشورت بنشیند، همگی به این حقیقت اذعان می کنند که توجیهی برای پشت پا زدن به توافقی که در حال اجرا است، وجود ندارد.

اوباما در عین حال مدعی شد: این توافق مانع از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای می شود و پشت پا زدن به آن دست این کشور را برای از سرگیری برنامه تسلیحاتی خود باز می گذارد!

با این حال وی به جانشین خود یادآوری کرد که باید تاثیر تصمیمات خود بر نزدیکترین متحدین آمریکا را نیز بسنجد.

وی در این باره گفت: عقب گرد ما از این توافق، به منزله آغاز تحریم علیه دیگر کشورهایی است که همچنان به آن پایبند هستند چراکه از نقطه نظر آنها ایرانی ها همچنان به تعهدات خود عمل می کنند.

اوباما از هم حزبی های دمکرات خود خواست نتیجه انتخابات را بپذیرند و تشخیص دهند که دمکراسی چطور کار می کند.

وی از اظهار نظر درباره انتصاب یک چهره راستگرای تندرو - استیو بانون - به عنوان استراتژیست ارشد کاخ سفید توسط آقای ترامپ خودداری کرد.

اوباما در مورد دیدار هفته پیش خود با آقای ترامپ گفت: من در آن دیدار تاکید کردم که در انتخاباتی مثل این که اینقدر فشرده بوده و باعث اختلاف شده، حالتی که به خود می گیرید مهم است.

وی افزود: به او گفتم، همانطور که علنا گفته ام، که به دلیل ماهیت مبارزات انتخاباتی و تلخی و شدت مبارزات، واقعا مهم است که سعی کنیم نشانه های همبستگی بفرستیم و به سوی اقلیت ها و زنان و سایرینی که نگران لحن کمپین بودند دست دراز کنیم.

وی در مورد دیدار هفته پیش با ترامپ گفت: ما دیداری صمیمانه داشتیم. آیا نگرانم؟ صد در صد.

اوباما گفت که ترامپ در جریان بازدید از کاخ سفید علاقه زیادی به حفظ روابط استراتژیک آمریکا با سایر کشورها نشان داده است.

وی گفت این شامل اتحاد «قوی و محکم» با ناتو است.

گفتنی است که ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود بارها از برجام انتقاد و آن را توافقی وحشتناک توصیف کرده بود. وی یک بار در جمع لابی صهیونیستی «آیپک» مدعی شد که درهم پیچیدن طومار توافق هسته ای ایران اولویت اول وی پس از ورود به کاخ سفید خواهد بود.