  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

همزمان با هفته کتاب؛

مسابقه «اگر من کتابدار بودم» برگزار می‌شود

مسابقه «اگر من کتابدار بودم» برگزار می‌شود

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی در قالب مسابقه «اگر من کتابدار بودم» شهروندان ایده‌ها، نظرات، پیشنهادات خود را پیرامون خدمات کتابخانه‌های شهر تهران ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، به منظور ارتباط دو سویه با اعضای کتابخانه ها و با هدف خدمات مخاطب محور، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان در مورد نحوه ارائه کتاب در کتابخانه ها، منابع آن ها و خدمات کتابخانه ها در طول هفته کتاب اخذ می‌شود.

شهروندان و بخصوص اعضای کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نظرات خود را  در طول هفته کتاب (۲۴ آبان تا اول آذر) می‌توانند از سه طریق پست الکترونیکی lib.akhlagh@yahoo.com، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷۱۴ و یا با حضور در کتابخانه ها ی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرم شرکت در مسابقه را تکمیل کنند.

این خبر می افزاید، از میان ارائه دهندگان نظرات، پیشنهادات و انتقادات، به ۵۰ نفر از برگزیدگان کارت هدیه پانصد هزار ریالی اهداء می شود.

دبیرخانه مسابقه «اگر من کتابدار بودم» در فرهنگسرای اخلاق به نشانی خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع و شماره تلفن ۳۳۳۱۲۳۰۳ آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در زمینه این مسابقه است.

کد مطلب 3824924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها