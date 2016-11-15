به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، به منظور ارتباط دو سویه با اعضای کتابخانه ها و با هدف خدمات مخاطب محور، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان در مورد نحوه ارائه کتاب در کتابخانه ها، منابع آن ها و خدمات کتابخانه ها در طول هفته کتاب اخذ می‌شود.

شهروندان و بخصوص اعضای کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نظرات خود را در طول هفته کتاب (۲۴ آبان تا اول آذر) می‌توانند از سه طریق پست الکترونیکی lib.akhlagh@yahoo.com، سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۸۳۷۱۴ و یا با حضور در کتابخانه ها ی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرم شرکت در مسابقه را تکمیل کنند.

این خبر می افزاید، از میان ارائه دهندگان نظرات، پیشنهادات و انتقادات، به ۵۰ نفر از برگزیدگان کارت هدیه پانصد هزار ریالی اهداء می شود.

دبیرخانه مسابقه «اگر من کتابدار بودم» در فرهنگسرای اخلاق به نشانی خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع و شماره تلفن ۳۳۳۱۲۳۰۳ آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در زمینه این مسابقه است.