به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق بهادار تهران امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ کار خود را با عقب‌نشینی شاخص کل به پایان رساند. در جریان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس با کاهش ۲۰ هزار و ۳۳۵ واحدی که معادل ۰.۴۰ درصد افت است، در ارتفاع ۵ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۶۳ واحدی آرام گرفت. این ریزش در شرایطی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن با ثبت رشد ۶ هزار و ۷۰۸ واحدی (معادل ۰.۴۷ درصد صعود)، به رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۵۱۷ واحد رسید تا نشان دهد که بخش عمده‌ای از سهام متوسط و کوچک بازار با اقبال خریداران همراه بوده‌اند.

بررسی جزئیات معاملات نشان می‌دهد که در بورس تهران بالغ بر ۷۴۳ هزار نوبت معاملاتی انجام شد که طی آن ۶۶ میلیارد و ۲۸۵ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان جابه‌جا شد.

در این میان، ارزش معاملات خرد بازار سهام با ثبت رقم قابل توجه ۲۵ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان، حکایت از جریان فعال نقدینگی در بین معامله‌گران حقیقی دارد. با این حال، برآیند رفتار سهامداران حقوقی به خروج یک هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام (حمایت حقوقی‌ها) و در مقابل، ورود ۷۲۶ میلیارد تومان نقدینگی جدید به صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت منجر شد که نشان‌دهنده احتیاط بخشی از فعالان بازار است.

در نقشه اثرگذاری بر شاخص کل بورس، نماد معاملاتی «فملی» (ملی صنایع مس ایران) با رشد پایانی خود، اثر مثبت ۱۲ هزار و ۳۷۶ واحدی بر شاخص بر جای گذاشت و به تنهایی مانع از ریزش بیشتر دماسنج بازار شد. در مقابل، نمادهای بزرگ گروه پالایشی شامل «شپنا»، «شبندر»، «پارسان»، «وغدیر» و «شپدیس» بیشترین نقش را در سرخ‌پوشی شاخص کل ایفا کردند و فشار فروش سنگینی را در معاملات این روز ثبت کردند. همچنین نمادهای «فملی»، «شپنا»، «وبملت» و «شبندر» در صدر جدول پرتراکنش‌ترین‌های بازار قرار گرفتند.

گزارش وضعیت فرابورس ایران نیز تصویری مشابه را به نمایش گذاشت. شاخص کل فرابورس با افت خفیف ۳۰.۷۷ واحدی (معادل ۰.۰۸ درصد کاهش) در کانال ۴۰ هزار و ۹۳۷ واحدی متوقف شد، اما شاخص هم‌وزن فرابورس با رشد یک هزار و ۶۸ واحدی (معادل ۰.۴۲ درصد افزایش) به ارتفاع ۲۵۲ هزار و ۹۲۹ واحد رسید. در این بازار نمادهای «فزر»، «سامان» و «آریان» بیشترین حمایت را از شاخص فرابورس به عمل آوردند، در حالی که نمادهای «آریا» و «ومپنا» مانع رشد آن شدند.

در پایان معاملات امروز، وضعیت صف‌های خرید و فروش نشان‌دهنده برتری نسبی خریداران در کلیت بازار بود؛ به طوری که ۲۰۸ نماد با صفی به ارزش ۳ هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان در موقعیت خرید قرار داشتند و در مقابل، ۱۳۲ نماد با صف فروشی به ارزش ۲ هزار و ۹۲ میلیارد تومان به کار خود پایان دادند. این موازنه مثبت در صف‌های خرید هم‌راستا با رشد شاخص هم‌وزن، از تمایل معامله‌گران به خرید سهم‌های کوچک‌تر در روزهای آینده خبر می‌دهد.