به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرتضی زمانیان با اشاره به آغاز اجرای این طرح، اظهار داشت: این اقدام با همکاری وزارتخانههای نفت و ارتباطات و بانک مرکزی و در راستای مصوبات مجلس عملیاتی شده است.
وی افزود: این طرح که سالها به دلیل ناهماهنگی دستگاهها معطل مانده بود، اکنون با هدف شناسایی دقیق بهرهبرداران یارانه سوخت اجرا میشود تا از قاچاق و نشت مصرف جلوگیری شود.
زمانیان در خصوص نحوه عملکرد آن بیان کرد: در این طرح، یارانه سوخت بر مبنای کارت بانکی فرد استفادهکننده محاسبه میشود و حتی در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه یا کارت دیگران، امکان سوءاستفاده به حداقل میرسد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازی به تغییر تجهیزات جایگاهها ندارد، ادامه داد: در هنگام پرداخت، سامانه بهطور خودکار مبلغ نهایی را بر اساس سهمیه فرد محاسبه میکند و بار مالی جدیدی به مردم تحمیل نمیشود.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: اجرای این طرح هیچگونه ارتباطی با افزایش قیمت بنزین یا تغییر در سهمیهها ندارد و صرفاً به بهینهسازی شیوه تخصیص یارانه میپردازد که در حال حاضر بهصورت آزمایشی در تهران آغاز شده است.
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