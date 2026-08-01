به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نمایشگاه فناوریهای روزآمد ایران «فر ایران ۲» با هدف معرفی فناوریها و محصولات نوآورانه داخلی، حمایت از توسعه فناوری، تجاریسازی دستاوردهای فناورانه و ایجاد فرصت برای توسعه بازار برگزار میشود.
شرکتهای حاضر در این رویداد از حمایتهایی همچون تسهیلات توسعه محصول جدید، تسهیلات افزایش مقیاس تولید، حمایت رسانهای و ترویجی در سطح ملی، تسهیل جذب سرمایه و توسعه بازار، حمایت از ورود به بازار و خرید بار اول و همچنین امکان رونمایی از محصولات با حضور مقامات عالی کشور و نمایندگان صنایع بزرگ بهرهمند خواهند شد.
بر اساس شرایط اعلامشده، محصول متقاضی باید جدید یا دارای ارتقای چشمگیر در یک سال اخیر باشد، پیش از این در سطح ملی رونمایی نشده باشد، برای نخستین باردر ایران تولید شده و مبتنی بر فناوری داخلی و غیرمونتاژی باشد. همچنین محصول باید دارای استانداردها و مجوزهای معتبر بوده و از نظر اقتصادی، اجتماعی یا راهبردی دارای اثرگذاری قابل توجه باشد.
علاقهمندان میتوانند تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی farreiran.ir نسبت به ثبتنام و ارسال اطلاعات اقدام کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز شماره ۰۲۱-۶۳۱۰۳۲۱۱ در اختیار متقاضیان قرار دارد.
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