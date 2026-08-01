به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، نشست نهضت مدرسهسازی استان به ریاست علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، خدمات رسان و مسئولان حوزه آموزش برگزار شد.
علی صفری در این نشست با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی استان اظهار کرد: رفع موانع و تأمین انشعابات آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای مورد نیاز مدارس در حال احداث باید با هماهنگی کامل دستگاههای خدماترسان در اولویت قرار گیرد تا این پروژهها در موعد مقرر آماده بهرهبرداری شوند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه بهرهگیری از انرژیهای پاک در مدارس تأکید کرد و گفت: نصب و راهاندازی پنلهای انرژی خورشیدی در مدارس تعیینشده، علاوه بر کاهش هزینههای مصرف انرژی، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تحقق اهداف توسعه پایدار است و باید با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اقدامات انجامشده در قالب طرح شادابسازی مدارس (شهید عجمیان) در سال ۱۴۰۵ افزود: در این طرح تاکنون ۲۲ هزار کیلوگرم رنگ برای رنگآمیزی مدارس و یکهزار و ۴۰۰ جفت رویه و نشیمن نیمکت برای بازسازی تجهیزات آموزشی تأمین و توزیع شده است.
صفری ادامه داد: همچنین اجرای این طرح با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال و با همکاری شهرداری کرج در حال انجام است و در کنار آن یکهزار مترمربع سرامیک در مدارس نصب شده و عملیات آسفالت و ایزوگام نیز در مدارس نیازمند اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این اقدامات، تعمیرات اساسی ۳۵ مدرسه و ۴۰۰ کلاس درس نیز در دستور کار قرار گرفته و با استمرار همکاری دستگاههای اجرایی، روند بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
صفری در پایان تأکید کرد: نهضت مدرسهسازی و بهسازی فضاهای آموزشی، سرمایهگذاری برای آینده استان است و همه دستگاههای اجرایی موظفاند با همافزایی و تسریع در انجام وظایف، زمینه بهرهمندی دانشآموزان از فضاهای آموزشی ایمن، استاندارد و باکیفیت را فراهم کنند.
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