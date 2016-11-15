به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید برنامه «چرخ» از ابتدای آذر ماه با مجریان و تیم جدید تهیه و تولید خواهد شد که بر حضور چهره های متنوع تر علمی و پژوهشی و پرداختن بیشتر به رویدادهای علمی اختصاص دارد.

برنامه «چرخ» پاییز سال گذشته با هدف طرح مسائل، اخبار و دستاوردهای علمی روز و همچنین بیان کاربرد آنها در زندگی روزمره طراحی شد. فصل اول «چرخ» به تهیه کنندگی مشترک فواد صفاریان پور و سیاوش صفاریان پور و فصل دوم به تهیه کنندگی سیاوش صفاریان پور (که البته اجرای برنامه را نیز برعهده داشت) در گروه دانش شبکه چهار تولید شد و از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده روی آنتن رفت.

فصل جدید این برنامه به تهیه کنندگی مریم فیروزی با مجریان جدید از ابتدای آذر ماه ساعت ۱۹ شنبه تا چهارشنبه روی آنتن خواهد رفت.