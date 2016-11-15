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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

برادران صفاریان‌پور از «چرخ» خداحافظی کردند/ اضافه شدن عوامل جدید

برادران صفاریان‌پور از «چرخ» خداحافظی کردند/ اضافه شدن عوامل جدید

فصل جدید برنامه «چرخ» از ابتدای آذر ماه با مجریان و تیم جدید تهیه و تولید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل جدید برنامه «چرخ» از ابتدای آذر ماه با مجریان و تیم جدید تهیه و تولید خواهد شد که بر حضور چهره های متنوع تر علمی و پژوهشی و پرداختن بیشتر به رویدادهای علمی اختصاص دارد.

برنامه «چرخ» پاییز سال گذشته با هدف طرح مسائل، اخبار و دستاوردهای علمی روز و همچنین بیان کاربرد آنها در زندگی روزمره طراحی شد. فصل اول «چرخ» به تهیه کنندگی مشترک فواد صفاریان پور و سیاوش صفاریان پور و فصل دوم به تهیه کنندگی سیاوش صفاریان پور (که البته اجرای برنامه را نیز برعهده داشت) در گروه دانش شبکه چهار تولید شد و از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده روی آنتن رفت.

فصل جدید این برنامه به تهیه کنندگی مریم فیروزی با مجریان جدید از ابتدای آذر ماه ساعت ۱۹ شنبه تا چهارشنبه روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 3824943
عطیه موذن

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    نظرات

    • اسماع IR ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
      0 0
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      لطفاً خبر و جزئیات بیشتری راجع به این سری جدید برنامه چرخ که از دیروز اول آذر شروع شده تهیه نمائید، خیلی ممنون می‌شیم...
    • sara IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      چرا آقای صفاریان پور دیگه برنامه رو اجرا نمیکنن؟؟؟؟؟؟؟با کمال احترام به مجریان جدید ولی من دیگه برنامه رو نگاه نمیکنم.

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