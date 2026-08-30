همزمان با هفته دولت ۶۱ پروژه با اعتبار ۵ همت در سرعین افتتاح شد

باقر باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی میزان تحقق مطالبات مردم دانست و اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهرستان در این هفته، تبیین خدمات انجام‌شده، بیان اقدامات در دست اجرا و تشریح برنامه‌های پیش‌رو با هدف افزایش امید و اعتماد عمومی است.

وی سرعین با بیان اینکه شهدا الگوی خدمت صادقانه به مردم هستند، تصریح کرد: هفته دولت باید فرصتی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری و تجدید عهد مسئولان با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی باشد.

فرماندار سرعین با اشاره به پروژه‌های هفته دولت گفت: با حمایت‌های استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ۶۱ طرح و پروژه مختلف با اعتباری بالغ بر ۵ همت ( پنج هزار میلیارد تومان) در سرعین افتتاح شده یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز گردید.

باقرزاده خاطرنشان کرد: امروز سرعین به عنوان نگین گردشگری کشور، پذیرای میلیون‌ها گردشگر است و چشم‌انداز توسعه ما بر پایه «هوشمندسازی شهری» استوار است تا با ارتقای خدمات، هموطنان عزیزمان سرعین را به عنوان مقصد نخست سفرهای داخلی خود انتخاب کنند.

فرماندار سرعین با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید بدون منت و با رویکرد حل مسئله انجام شود، گفت: «خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت» یکی از اصول اساسی مدیریت شهرستان است و در همین راستا سیاست محله‌محوری را با هدف شناسایی و پاسخگویی مستقیم به نیازهای واقعی مردم دنبال می‌کنیم.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در میدان حضور داشته باشند، مسائل مردم را از نزدیک بشنوند و برای رفع مشکلات، زمان‌بندی و پیگیری مشخص داشته باشند.