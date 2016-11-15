دومین اجلاس سراسری نماز در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ناصحی مدیر کل اداری و مالی و رئیس شورای اقامه نماز استانداری مازندران صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاس استانی نماز گفت: دومین اجلاس سراسری نماز استان روز چهارشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و تنی چند از مقامات کشوری در محل سالن اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله برگزار می گردد.

مدیر کل اداری و مالی استانداری در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری اجلاس استانی نماز گفت: این اجلاس با هدف ایجاد انگیزه و ارائه راهکارها در حوزه مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی و مشارکت تمامی اقشار موثر وخصوصاً جوانان در فعالیت های توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و تبادل تجربیات موفق برگزار می گردد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور مقامات ستاد اقامه نماز کشور برگزار می شود، ۳۷ نفر از دستگاه های برتر استان در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و همچنین خادمان و فعالان نماز مورد تقدیر و تجلیل قرار می گیرند.

رئیس شورای اقامه نماز استانداری، تصریح کرد : هدف از برگزاری اجلاس استانی نماز که مقدمه ای برای اجلاس سراسری و کشوری نماز می باشد، تکریم و تجلیل از دستگاه ها، مدیران و خادمین نماز و برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ نماز در دستگاه های اجرایی و در میان اقشار مختلف مردم است.