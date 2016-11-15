به گزارش خبرنگار مهر، عاطف ناصری بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت سفرهای تابستانی و بهاری شهرستان سرعین به خبرنگار مهر گفت: آمار تردد خودروها به شهر سرعین نشان می‌دهد در نیمه نخست سال هفت میلیون و ۸۶ هزار و ۵۷۶ وسیله نقلیه به این شهرستان تردد داشته است.

وی افزود: با فرض اینکه دو میلیون خودرو از استان اردبیل به سرعین تردد داشته مابقی خودروهای مسافرانی است که از استان‌های دیگر به این شهرستان سفر کرده‌اند.

به گفته فرماندار سرعین بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از مراجعان به شهرستان از آب‌های گرم استفاده نکرده و تعدادی نیز استفاده کرده‌اند اما در کل نزدیک به پنج میلیون نفر از آب‌های گرم سرعین استفاده کرده‌اند.

ناصری در خصوص میزان اشغال هتل‌ها و مراکز اقامتی تأکید کرد: با احتساب برخورداری شهرستان از ۱۰ هزار تخت در نیمه نخست سال ۷۰ درصد از ظرفیت اقامتی هتل‌ها اشغال شده است.

وی افزود: در واقع این رقم به این معنی است که در شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر از هتل‌های استان استفاده کرده‌اند.

فرماندار سرعین افزود: مابقی مسافران در این ایام در مجتمع‌های اقامتی، کمپ‌ها، خانه‌های استیجاری، مدارس و سوئیت ادارات و حتی چادرهای مسافرتی اسکان داشتند.