کشف احتکار میلیاردی برنج در خلخال

سرهنگ همت اللهیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و پدیده شوم احتکار و مبارزه با فعالیت های مجرمانه محتکران و قاچاقچیان، ماموران پلیس آگاهی شهرستانخلخال با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانی از دپو و احتکار برنج در انبار یک واحد صنفی در شهر خلخال اطمینان حاصل کردند.



وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در قالب اکیپ عملیاتی و با هماهنگی ادارات برون سامانی به آدرس این واحد صنفی اعزام؛ که در بازرسی های انجام شده یک هزار و ۱۰۰ کیلو برنج احتکار شده کشف گردید.



فرمانده انتظامی شهرستان خلخال ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهار نظر کارشناسان را ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده ای تشکیل و به همراه محتکر به تعزیرات حکومتی ارسال شد.