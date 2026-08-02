برگزاری ۷۰۰ برنامه فرهنگی از سوی کمیته فرهنگی اربعین در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موجانی گفت: پس از یک هفته از شروع فعالیت‌های کاروان قرآنی امام رضا (ع) در کشور عراق تاکنون حدود بیش از 700 برنامه قرآنی شامل کرسی‌های تلاوت قرآن، محافل اُنس با کلام خدا، خطابه و سخنرانی‌های مبلغین قرآنی با موضوع آیات محوری فعالیت‌های قرآنی اربعین امسال یعنی سوره مبارکه فتح و آیات جهاد، شهادت و مقاومت که در طرح زندگی با آیه‌ها مطرح شده بود، توسط ۳۰ نفر از مبلغینی برگزار شد که با هماهنگی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم به این سفر معنوی اعزام شدند.

وی افزود: دسته اول این گروه از کاروان شامل ۲۰ قاری است که سوم مرداد عازم عراق شدند، هشتم مرداد نجف را به مقصد تهران ترک کردند و دسته‌ دوم که شامل ۲۰ نفر دیگر از قاریان بین‌المللی کشورمان و گروه‌های همخوانی قرآن و مدیحه‌سرایی هستند، وارد عراق شدند و برنامه‌های قرآنی را ادامه دادند و تا شب اربعین در کربلای معلی به اجرای برنامه‌های قرآنی خواهند پرداخت.

موجانی ادامه داد: امسال نیز در راستای سیاست‌های ابلاغی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین با مشارکت دارالقرآن عتبه امام حسین(ع) محافل قرآنی مشترک بین قاریان ایرانی و عراقی در خیمه‌گاه حسینی و همچنین در اماکن و محل‌هایی که عتبه حسینی در اختیار دارد، توسط قاریان ایرانی و عراقی برگزار شد که اختتامیه برنامه‌های قرآنی ساعت ۱۵ دوشنبه در خیمه‌گاه سیدالشهدا(ع) برگزار می‌شود و از فعالیت‌های قاریان قرآن و گروه‌های همخوانی و مدیحه‌سرایی تجلیل خواهد شد.

این قاری قرآن ادامه داد: در یک هفته‌ گذشته حدود ۳۰ محصول رسانه‌ای توسط کاروان قرآنی امام رضا (ع) تولید شده که این محصولات از شبکه‌های مختلف سیما همچون شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه دوم و همچنین شبکه نسیم پخش شده و سیر تولیدات تا پایان فعالیت‌های کاروان قرآنی ادامه خواهد داشت.

* الهام حاج رمضان