سعید حبیبا، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تلاش برای کاهش چالش‌های دانشجویان، اعلام کرد که تمامی تلاش‌ها بر این است که تا پیش از اول مهرماه، زیرساخت‌ها با کمترین نقص و خرابی در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

تمرکز بر تغذیه و بهسازی زیرساخت‌ها در نشست قزوین

حبیبا با اشاره به نشست دو روزه اخیر در استان قزوین در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، اعلام کرد: محور اصلی این نشست‌ها، بررسی طرح‌های نوین تغذیه و هماهنگی میان‌سازمانی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها بوده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در آستانه سال تحصیلی، اولویت اصلی ما برطرف کردن نواقص فیزیکی خوابگاه‌ها از جمله عملیات رنگ‌آمیزی، سمپاشی و تأمین تجهیزات ضروری است.

وی همچنین اشاره کرد که در این نشست‌ها، تجربیات دانشگاه‌ها در زمینه‌های ورزش، مشاوره و تسهیلات وام دانشجویی نیز مورد تبادل نظر قرار گرفته است.

گام بزرگ برای دانشجویان متاهل؛ هدف‌گذاری ۵۰۰۰ خوابگاه

رئیس سازمان امور دانشجویان به کمبود خوابگاه به برنامه‌های ویژه وزارت علوم برای تأمین نیاز دانشجویان متاهل اشاره کرد و افزود: ما هدف‌گذاری کرده‌ایم که حدود ۵۰۰۰ خوابگاه متاهلین را تأمین کنیم که از این میان، ۱۲۰۰ خوابگاه تا ماه مهر به دانشگاه‌ها تحویل داده خواهد شد.

مقابله با محدودیت بودجه با کمک خیرین و دستگاه‌های دولتی

حبیبا با اشاره به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، از راهکارهای جایگزین برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌ساز در دانشگاه‌های با بودجه محدود خبرداد و افزود: برای نهایی کردن پروژه‌هایی که با کمبود بودجه مواجه هستند، در حال رایزنی با دستگاه‌های دولتی نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هستیم. همچنین قصد داریم از ظرفیت مشارکت جامعه خیرین برای تکمیل این زیرساخت‌ها استفاده کنیم.

وی در پایان، ضمن قدردانی از حمایت‌های ارزشمند جامعه خیرین در حوزه آموزش عالی، بر اهمیت این همکاری‌ها در بهبود شرایط دانشجویان تأکید کرد.