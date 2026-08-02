آرش مصلح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اتصال موفقیت‌آمیز نخستین واحد نیروگاه برق‌آبی سد چمشیر به شبکه سراسری برق اظهار کرد: واحد شماره یک این نیروگاه با ظرفیت ۵۵ مگاوات وارد مدار تولید شد و به جمع ظرفیت‌های تأمین برق کشور پیوست.

وی افزود: بهره‌برداری از این واحد، گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی استان برای تولید انرژی پاک به شمار می‌رود.

مصلح با اشاره به نقش نیروگاه چمشیر در پایداری شبکه برق کشور تصریح کرد: ورود این واحد به مدار، علاوه بر افزایش توان تولید برق، به تقویت پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نیروگاه برق‌آبی سد چمشیر بدون مصرف سوخت فسیلی فعالیت می‌کند، گفت: این نیروگاه با تکیه بر انرژی تجدیدپذیر آب رودخانه زهره، بخشی از نیاز شبکه سراسری را تأمین می‌کند و نقش مؤثری در ارتقای امنیت انرژی کشور خواهد داشت.

وی ادامه داد: نیروگاه چمشیر در مجموع دارای سه واحد ۵۵ مگاواتی و دو واحد ۵.۵ مگاواتی است که با بهره‌برداری کامل از همه واحدها، سالانه حدود ۴۸۲ گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی به شبکه سراسری برق کشور اضافه خواهد کرد.

چمشیر، حلقه جدید زنجیره برق‌آبی استان

مصلح با اشاره به ظرفیت‌های برق‌آبی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پنج واحد نیروگاه برق‌آبی در شهرستان دنا با ظرفیت ۱۶.۸ مگاوات در قالب نیروگاه‌های زنجیره‌ای در حال بهره‌برداری است و با ورود واحد شماره یک سد چمشیر و دو واحد ۵.۵ مگاواتی پیشین، مجموع تولید انرژی برق‌آبی استان به حدود ۸۰ مگاوات رسیده است.

وی از آغاز اجرای دو طرح جدید برق‌آبی در استان خبر داد و گفت: نیروگاه کوچک جریانی رودخانه‌ای در پایین‌دست سد کوثر و نیروگاه ۴.۵ مگاواتی آماده اجرا، از جمله پروژه‌هایی است که در راستای توسعه انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش متخصصان صنعت آب و برق کشور، بیان کرد: اتصال واحد نخست نیروگاه چمشیر به شبکه سراسری، نتیجه تلاش مجموعه‌ای از متخصصان داخلی و گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های پاک است.