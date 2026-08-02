۴ خانواده آمریکایی از متا، تیک تاک، اسنپ و گوگل شکایت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مرکز حقوقی حمایت از قربانیان شبکه‌های اجتماعی (SMVLC) شکایتی را با موضوع آسیب‌دیدگی و مرگ ناشی از قصور (مرگ غیرقانونی) علیه شرکت‌های متا، تیک‌تاک، اسنپ و گوگل تنظیم و ثبت کرد. در این شکایت، شرکت‌های مذکور و پلتفرم‌هایشان متهم شده‌اند که با تولید محصولات اعتیادآور و خطرناک، در مرگ چهار کودک نقش داشته‌اند.

این دادخواست، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را متهم می‌کندهشدارهای مکرر پژوهشگران خود را نادیده گرفته‌اند، شواهد مربوط به آسیب‌های وارده را پنهان کرده‌اند و سامانه‌هایی طراحی کرده‌اند که از نوجوانان در دوره‌های آسیب‌پذیری روانی پروفایل‌سازی می‌کنند.

مرکز حقوقی حمایت از قربانیان شبکه‌های اجتماعی همچنین ادعا کرده این شرکت‌ها رفتار کاربران را ردیابی می‌کردند تا برخی محتواها را به‌طور هدفمند به آن‌ها نمایش دهند، از جمله تبلیغات مرتبط با رژیم غذایی و زیبایی، فیلترهای تغییر ظاهر، قابلیت‌های مقایسهٔ اجتماعی و موارد مشابه. به گفتهٔ این مرکز، این اقدامات به افسردگی، خودآزاری و شکل‌گیری افکار خودکشی منجر شده و هدف اصلی آن‌ها افزایش میزان تعامل کاربران با این پلتفرم‌ها بوده است.

مرگ‌هایی که موضوع این دادخواست هستند، بین جولایٔ ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ در ایالت‌های تگزاس، کارولینای شمالی، مینه‌سوتا و تنسی رخ داده‌اند. با این حال، مرکز حقوقی حمایت از قربانیان شبکه‌های اجتماعی (SMVLC) این دادخواست را در ایالت دلاور ثبت کرده زیرا در جریان رسیدگی‌های اخیر دادگاه‌های ایالتی و فدرال، اسناد داخلی این شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی از حالت محرمانه خارج و منتشر شده‌اند.

علاوه بر این اقدام حقوقی جدید، همین پلتفرم‌ها با چندین شکایت مشابه دیگر نیز روبرو هستند. اوایل تابستان امسال، چهار ایالت آمریکا از شرکت متا شکایت کردند و مدعی شدند که فیس‌بوک و اینستاگرام با طراحی‌های اعتیادآور خود، کاربران را به استفاده بیش از حد از این برنامه‌ها ترغیب کرده‌اند و همچنین درباره میزان ایمنی این اپلیکیشن‌ها افکار عمومی را گمراه کرده‌اند.

یک ماه پیش از آن نیز، شرکت‌های متا، اسنپ (شرکت مادر اسنپ چت ) و تیک‌تاک هر یک به‌صورت جداگانه با یک پرونده حقوقی مربوط به اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی که از سوی یکی از مناطق آموزشیایالت کنتاکی مطرح شده بود، به توافق خارج از دادگاه دست یافتند.