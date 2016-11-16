سونیا پوریامین در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور خود در برنامه «عصر خانواده» شبکه دو سخن گفت و بیان کرد: حوزه اصلی من مصاحبه است که در این حوزه می توانم مصاحبه های کارشناسی انجام دهم ولی شرایطش چندان فراهم نیست.

وی با اشاره به اجرای بعضی از مجریان جوان ادامه داد: نسل من حدود سی و چند سال در حوزه اجرا تجربه کسب کرده است که عدد کمی نیست. برای ما دانش و احترام ملاک های اصلی بود و اینکه در کار احساس مسئولیت داشته باشیم. باید توجه داشت رسانه تلویزیون رسانه «من» نیست و رسانه «ما» است بنابراین وقتی صحبت از من می شود حول محور من هم خواهم بود درحالیکه ما مجریان یک رابط هستیم.

این مجری پیشکسوت تلویزیون با اشاره به بعضی از بازیگرانی که به حوزه اجرا وارد می شوند، اظهار کرد: گاهی بازیگران به این حوزه وارد می شوند که بعضی از آنها موفق عمل نمی کنند. هم حوزه مجری‌گری هم بازیگری قلق های خاص خود را دارد که در تجربه به دست می آید.

پوریامین تصریح کرد: اجرا امروز یک علم و دانش است. علاقه مندان می توانند یک استعداد ذاتی داشته باشند ولی این استعداد باید پرورش داده شود. باید در این زمینه مسایلی آموزش داده شود، از جمله اینکه تاکید شود که تلویزیون یک رسانه جمعی است و یک مجری هر چقدر هم که برند باشد توسط یک جمع مطرح و دیده شده است. در این رسانه جمعی تهیه کننده و برنامه ساز نقش بسیار مهمی دارد که به درستی هم دیده نمی شود.

این مجری پیشکسوت درباره اهمیت مجری نیز گفت: معتقدم مجری شخصی نیست که نگاه صفر و صدی نسبت به او وجود داشته باشد به این ترتیب که یک عده کاملا از مجری متنفر باشند و عده ای هم به او علاقه مند باشند بلکه اگرچه ما با سلایق مختلف رو به رو هستیم اما نفس اجرا به گونه ایست که اگر به درستی انجام شود مخاطب ارزیابی می کند که اجرا خوب بود و یا ویژگی هایی داشت که مورد پسند نبود.

پوریامین در پایان با اشاره به سال هایی که در رسانه ملی کار کرده است، یادآور شد: من سال ۵۹ وارد سازمان صداوسیما شدم و سی و چند سال تجربه دارم. حدود چهار سال برنامه زنده نداشتم و بعد همکاری خود را با شبکه دو شروع کردم و هفته ای دو روز در برنامه «عصر خانواده» حضور دارم.