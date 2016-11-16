به گزارش خبرنگارمهر، علی یزدانی ظهر چهارشنبه در بازدید و افتتاح واحدهای صنعتی البرز که همزمان با سفر هیئت دولت به استان البرز انجام شد، اظهار کرد: در حوزه شهرک های صنعتی دو پروژه مهم در استان وجود دارد که کلنگ زنی شهرک صنعتی اشتهارد دو و توسعه شهرک صنعتی کوثر از آن جمله است.

وی با اشاره به اینکه سه واحد صنعتی افتتاح و عملیات اجرایی آن در این بازدید آغاز شد، افزود: کلنگ واحد صنعتی تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی که ۹۹ درصد سرمایه گذاری آن خارجی بوده و در زمینی به مساحت ۱۹ هکتار در حال انجام است، در این بازدید صورت گرفت.

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: بازدید از واحد تولید لوله های فولادی کم کربن و آلومینیومی که از صنایع مورد نیاز کشور محسوب می شود نیز انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات تعرفه ای این واحد صنعتی در وزارتخانه پیگیری می شود، گفت: واحد صنایع چوبی HDF که در کفپوش ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد نیز با ظرفیت چهار میلیون مترمربع افتتاح شد که از واردات این محصول به کشور جلوگیری خواهد کرد و نیاز کشور تامین می شود.

یزدانی با اشاره به اینکه امید است با سفر هیئت دولت شاهد توسعه استان البرز با توجه به وجود نخبگان باشیم، بیان کرد: امروز تفاهم نامه ای در چند محور با حضور رئیس جمهور امضا می شود که احداث شهرک فناوری و تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی استان از آن جمله است.

وی با اشاره به اینکه سه شهرک صنعتی در استان وجود داشت که با اقدامات انجام شده شش شهرک و ناحیه صنعتی جدید به مجموعه ظرفیت های شهرک های صنعتی استان البرز اضافه می شود، افزود: شش شهرک غیردولتی نیز در استان وجود دارد که بستر لازم برای حمایت از احداث شهرک های صنعتی خصوصی نیز در استان فراهم شده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه در حوزه ایمنی و سلامت نیز توسعه و احداث تصفیه خانه های جدید در دستور کار قرار دارد، گفت: اعتباری برای شناسایی خوشه های صنعتی و توسعه دو خوشه صنعتی پیش بینی شده است.

وی از احداث زیرگذر در شهرک صنعتی اشتهارد که تردد را تسهیل کرده و ایمنی را افزایش می دهد خبر داد و تاکید کرد: عملیات اجرایی این مهم بلافاصله پس از سفر هیئت دولت انجام خواهد شد.