به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور زنان وزارت آموزش و پرورش، مهناز احمدی در خصوص «مهم‌ترین برنامه‌های مرتبط با زنان فرهنگی و دانش‌آموزان در سال تحصیلی جاری»، اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده، عضو کمیته تلفیق وزارتخانه است که این کمیته از هر معاونت، طرح و برنامه سال تحصیلی را دریافت می‌کند و روی آن بحث می‌شود و همه اعضا در حوزه‌های مختلف در خصوص طرح‌ها نظر می‌دهند.

وی ادامه داد: بعد از طی مراحل کارشناسی، پروژه مورد نظر تصویب شده و مبلغ مورد نیاز تعیین می‌شود که مربوط به همه بخش‌های آموزش و پرورش است.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: ما درکمیسیون تلفیق برای سال تحصیلی جاری ۱۰ برنامه ارائه داده بودیم که با توجه به مشکلات اعتباری، هنوز تخصیص بودجه پروژه‌های تصویبی این کمیته انجام نشده است.

احمدی متذکر شد: آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان دختر و پسر از جمله برنامه‌های سال تحصیلی جاری است؛ در سال گذشته در ۱۵ استان این طرح انجام شد و در سال تحصیلی جاری نیز قرار است در همه استان‌ها این طرح انجام شود که این منوط به تأمین اعتبارات است؛ ضمن اینکه آموزش مهارت‌های ارتباطی و بهبود وضعیت بهداشتی دختران مناطق محروم و مدارس شبانه‌روزی از جمله برنامه‌هاست که اجرا شده و جزء طرح‌های مصوب سال جاری است.

وی با اشاره به بحث توانمندی زنان فرهنگی سرپرست خانواده، گفت: این طرح سال قبل به صورت محدود انجام شد و حدود ۱۴ هزار زن فرهنگی سرپرست خانواده وجود داشت که این، آمار نگران کننده‌ای است.

احمدی تأکید کرد: این افراد کسانی هستند که هم نقش مادری و نیز پدری و معلمی را ایفا می‌کنند و واقعاً فشار زندگی روی آنهاست و هیچ کسی نیز متولی آنها نیست؛ نه در ستاد و نه در اداره کل آموزش و پرورش؛ ضمن اینکه در دولت یازدهم تاکید می شد که اگر وام تسهیلات و امکاناتی وجود دارد، خانم‌های فرهنگی سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهید.

اجرای طرح "آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی دانش‌آموزان"

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های دیگر این اداره کل، متذکر شد: طرح «آسیب‌شناسی روانی و اجتماعی دانش‌آموزان» را اجرا کرده‌ایم که آمار آنها درحال بررسی قرار دارد.

احمدی با بیان اینکه برخی از نتایج این آمارها را برای مشاوران و در قالب کارگاه‌هایی ارائه می‌دهیم، گفت: دو پرسشنامه خیلی مهم در این خصوص وجود دارد که در هر کدام حدود ۱۵ شاخص قرار دارد.

وی با اشاره به انواع روش‌های سنجش یادآور شد: یکی از روش‌ها، آزمون «نئو» بوده است و یک آزمون نیز سلامت روانی و رفتاری که هر سال مشاوران ما در کل کشور آن را انجام داده‌اند، اما آمار منتشر نمی‌شود؛ البته این آمار به اداره کل در وزارتخانه آمده و جمع‌بندی می‌شود و براساس آن طرح و برنامه آموزشی را به استان‌ها اعلام می‌کنیم.

اجرای طرح دوام زندگی در بین دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

وی با بیان اینکه طرح «افزایش دوام زندگی» از جمله طرح‌های دیگر است، گفت: این طرح به خاطر این است که بچه‌های طلاق در مدارس بیشتر شده‌اند و روز به روز تعداد زن سرپرست خانوار در حال افزایش است.

احمدی گفت:‌ برنامه آموزشی «طرح افزایش دوام زندگی» طرح‌ریزی کنیم تا آموزش‌هایی که دختران دانش‌آموز در متوسطه دوم به آن نیاز دارند را ببینند و وقتی وارد زندگی می‌شوند، مهارت زندگی پایدارتری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: طرح یاد شده آماده است و بسته آموزشی لازم را پیش‌بینی کرده‌ایم که اجرای آن بستگی به تأمین اعتبار دارد.

وی در خصوص «قانون مرخصی زایمان زنان فرهنگی»، اظهار داشت: مرخصی زایمان زنان ۶ ماه بود، اما قانون آن را به ۹ ماه رسانده و تصویب کرد؛ در حال حاضر خیلی از دستگاه‌ها که بودجه لازم را دارند نیز به آن عمل نمی‌کنند، اما آموزش و پرورش با وجود تنگنای مالی، مرخصی ۹ ماه زایمان برای کارمندان زن شاغل اجرا می‌کند.

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در خصوص «کاهش ساعت کار زنان فرهنگی سرپرست خانواده»، متذکر شد: این مصوبه مربوط به خانم‌های شاغل اداری که در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، است که دارای فرزند ۶ ساله هستند؛ به صورتی که ساعت کار آنها از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش داده شده است و این قانون مصوب مجلس است و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده و اخیراً به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد:‌ باید اعتبار لازم وجود داشته باشد و قرار است اگر اعتبار آن تأمین شود، این قانون نیز در آموزش و پرورش عملی شود.

احمدی با اشاره به فعالیت‌های دیگر دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش، عنوان کرد: یکی دیگر از فعالیت‌ها، ایجاد شرایط و تسهیل برای مدیریت خانم‌ها در سطوح بالای مدیریتی است و ما بخشنامه‌ای با امضای وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها و مناطق فرستاده‌ایم.

مدیرکل زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۶۰ هزار پرسنل در آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند، افزود: ۵۱۲ هزار نفر از این تعداد خانم هستند که این‌افراد مدیر، دبیر، کادر اداری، کارشناس و یا تا سطح ستاد وزارتخانه فعالیت می‌کنند، اما در سطوح مدیریتی کلان که عبارت است از معاون وزیر،‌ مدیرکل،معاون مدیرکل، رئیس آموزش و پرورش و معاونان ادارات درصد آنها حدود یک تا ۲ درصد است.

وی در خصوص «برنامه‌های آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل زنان فرهنگی»،گفت: ادامه تحصیل‌ برای خانم‌ها و آقایان در آموزش و پرورش فرقی نمی‌کند و هر موقع این افراد قصد رفتن به دانشگاه داشته باشند، اگر اداره آموزش و پرورش هر منطقه امکاناتی داشته باشد، می‌تواند آنها را مأمور به تحصیل کند و فرهنگیان می‌توانند ادامه تحصیل داده و محدودیتی ندارند.

احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این چند ساله در آموزش و پرورش کمبود نیرو داشته‌ایم، نیروی مأمور به تحصیل نداریم و افراد متقاضی هم درس می‌خوانند و هم‌کار تدریس خود را در مدارس انجام می‌دهند.