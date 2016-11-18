نوسازی ناوگان با خرید اقساطی ایرباس/پرواز به نجف از ۳فرودگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جدیدی در حاشیه هشتمین نمایشگاه هوایی و هوانوردی در جمع خبرنگاران گفت: دو فروند ایرباس ۳۲۱ مدل ۲۰۰۶ از سوی یکی از شرکت‌های هواپیمایی خریداری‌شده که در حال حاضر جوانترین هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی کشور به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: از دو فروند هواپیمای خریداری‌شده، یک فروند آن روزانه ۶ سورت پرواز انجام می‌دهد و یک فروند دیگر در مراحل ورود به ناوگان قرار دارد.

جدیدی ادامه داد: بر اساس برنامه قرار است ۵ فروند هواپیما در سال جدید و ۵ فروند دیگر برای سال آینده، خریداری شود.

به گفته وی، هواپیمای ایرباس ۳۲۱ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد معادل ۳ تا ۴ میلیون دلار، کمتر از قیمت کارشناسی، از سوی ایران خریداری شده و شرکت فرانسوی ایرباس قرار است به صورت اقساط ۲ ساله، این هواپیماها را به ما بفروشد.

این مسئول حوزه هوانوردی کشور، از تعیین ۳۰۰ تا ۳۵۰ سورت پرواز برای دو فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۱ خبر داد و گفت: از هواپیماهای نو برای مسیرهای نزدیک به ۵ ساعت استفاده می‌شود و هم اکنون یک فروند از این هواپیماها، روزانه پروازی از مشهد مقدس به ترکیه دارد و سایر خطوط پروازی آن هم مشهد- دبی و دبی- بیروت است.