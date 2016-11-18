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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

آژانس همکاری‌ های امنیتی- دفاعی آمریکا اعلام کرد:

آمریکا ۱۱۲جنگنده به «قطر» و «کویت» می فروشد

آمریکا ۱۱۲جنگنده به «قطر» و «کویت» می فروشد

وزارت خارجه آمریکا احتمال فروش ۱۱۲ جنگنده‌ به قیمت بیش از ۳۱ میلیارد دلار را به دو کشور کویت و قطر به اطلاع کنگره رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس همکاری‌ های امنیتی- دفاعی آمریکا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور، کنگره را از احتمال فروش جنگنده‌ های جدید به قطر و کویت آگاه کرده است.

بر اساس این گزارش، قرار است جنگنده های «اف ۱۵ کیو اِی» به ارزش ۲۱.۱ میلیارد دلار به قطر و جنگنده های مدل «اف/ اِی ۱۸  ای/اف» به قیمت ۱۰.۱ میلیارد دلار به کویت فروخته شوند.

در بیانیه آژانس همکاری‌ های امنیتی- دفاعی آمریکا آمده است که قطر درخواست خرید ۷۲ جنگنده به همراه مهمات و خدمات مرتبط و کویت نیز درخواست خرید ۴۰ جنگنده و تجهیزات آن را ارائه کرده اند.

کد مطلب 3827858

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