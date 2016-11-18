آمریکا ۱۱۲جنگنده به «قطر» و «کویت» می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس همکاری‌ های امنیتی- دفاعی آمریکا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که وزارت خارجه این کشور، کنگره را از احتمال فروش جنگنده‌ های جدید به قطر و کویت آگاه کرده است.

بر اساس این گزارش، قرار است جنگنده های «اف ۱۵ کیو اِی» به ارزش ۲۱.۱ میلیارد دلار به قطر و جنگنده های مدل «اف/ اِی ۱۸ ای/اف» به قیمت ۱۰.۱ میلیارد دلار به کویت فروخته شوند.

در بیانیه آژانس همکاری‌ های امنیتی- دفاعی آمریکا آمده است که قطر درخواست خرید ۷۲ جنگنده به همراه مهمات و خدمات مرتبط و کویت نیز درخواست خرید ۴۰ جنگنده و تجهیزات آن را ارائه کرده اند.