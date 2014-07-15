به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، قطر در یک معامله نظامی عظیم با ایالات متحده ۱۱ میلیارد دلار از دارائی های خود را صرف خرید پدافند موشکی پاتریوت و بالگردهای آپاچی کرده است.

این قرارداد با حضور ژنرال "حامد بن آل عطیه" وزیر دفاع قطر در آمریکا به امضای وزاری دفاع دو کشور رسید.

خبر اختصاص این مبلغ هنگفت برای دریافت جنگ افزارهای پیشرفته تولید آمریکا دیروز دوشنبه از سوی وزیر دفاع قطر در اختیار رسانه ها قرار گرفت و پس از آن مقامات ارشد پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) هم این معامله را تایید کردند.

بر اساس اطلاعاتی که مقامات رسمی به شرط افشا نشدن هویت آنها در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار داده اند با پرداخت رقم ۱۱ میلیارد دلاری از سوی قطر قرار است ۱۰ سامانه پدافند موشکی پاتریوت (۷ میلیارد دلار) به همراه ۲۴بالگرد آپاچی (۳ میلیارد دلار) و ۵۰۰ موشک ضد تانک و ضد زره "جاولین" (۱۰۰ میلیون دلار) در اختیار این کشور قرار گیرد.

از قرار معلوم آمریکا برای متقاعد کردن قطر برای عقد این قرارداد توان موشکی ایران را بهانه کرده چون به گفته این مقامات دولتی٬ از زمانی که ایران صنایع موشکی خود را تقویت کرده و بر ذخایر موشکی خود به طور چشمگیری افزوده است٬ قطر درصدد سرمایه‌گذاری بزرگی روی سامانه پدافند موشکی بوده و پاتریوت از بهترین گزینه‌هایی بود که پیش روی مقامات این کشور قرار داشت.

تا این لحظه این بزرگ‌ترین معامله تسلیحاتی ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ بوده است. بریتانیا و فرانسه دیگر رقبای آمریکا در این عرصه بودند اما در نهایت این معامله میان واشنگتن و دوحه منعقد شد.

این نخستین باری است که قطر اقدام به خرید پدافند موشکی پاتریوت کرده است. دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس٬ از جمله کویت٬ عربستان سعودی و امارات پیشتر این سیستم پیشرفته را خریداری کرده بودند.

مقامات آمریکایی و فرماندهان نظامی ایالات متحده از دیرباز به متحدان خود در حوزه خلیج فارس توصیه کرده‌اند که یک سیستم هماهنگ و شبکه یکپارچه دفاع ضد موشکی را برای مقابله با ایران مستقر کنند٬ اما تا کنون این امر محقق نشده است.

مقامات آمریکایی می گویند به رغم اختلاف نظرهای اندک دوحه و واشنگتن بر سر مسائلی نظیر بحران سوریه و کمک رسانی قطر به شورشیان افراطی این معامله تسلیحاتی روابط امنیتی و دیپلماتیک دو کشور را تقویت خواهد کرد. به گفته آنها این سرمایه گذاری بزرگ تسلیحاتی از سوی قطر سرمایه‌گذاری برای نسل های آینده است.

قطر میزبان یکی از مهمترین و حیاتی ترین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه است. این پایگاه "مرکز عملیات هماهنگ هوایی" نام دارد که افسران نظامی از آنجا بر هواپیماهای جنگنده آمریکا در افغانستان نظارت می‌کنند و همچنین ترافیک هوایی در خاورمیانه را تحت نظر قرار می دهند.

بر اساس آماری که پنتاگون منتشر کرده٬ گفته می شود معامله تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری دوحه با واشنگتن بیش از ۵۴ هزار شغل در آمریکا ایجاد خواهد کرد.