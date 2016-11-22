به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز بازگشت زائران اربعین حسینی از عراق به ایران، سناریوی سرگردانی در فرودگاه به دلایل مختلف در حال اجرا است. برخی البته آن را به علت خرید بلیت از آژانس‌های غیرمعتبر می‌دانند و برخی از مسافران هم می‌گویند که علیرغم تهیه بلیت از مراکز معرفی‌شده رسمی، باز هم با مشکلات متعددی در پرواز خود مواجه شده‌اند؛ اما به هر حال، با وجود تجربه سال گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری امسال هم در مدیریت پرواز زائران اربعین موفق عمل نکرد.

گزارش میدانی خبرنگار مهر حاکی از آن است که تعدادی از زائران در فرودگاه نجف در انتظار صدور و دریافت کارت پرواز هستند و ساعت‌ها در این فرودگاه سردرگم مانده‌اند. در این میان سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید که پیش از شروع ایام اربعین حسینی، بارها درباره خرید بلیت از آژانس‌های هواپیمایی غیرمجاز هشدار داده بود؛ اما با این وجود، برخی به این هشدارها دقت نمی‌کنند؛ در حالیکه زائران هم می‌گویند که بلیت را به صورت رسمی تهیه کرده بودند و حتی پروازهایشان به جای فرود در فرودگاه امام‌خمینی(ره)، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است.

این در شرایطی است که اکنون شاهد ایجاد مشکلاتی برای زائرانی هستیم که هزینه خرید بلیت را پرداخت کرده‌اند؛ اما برای آنها صندلی تعریف نشده است. در این شرایط، رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنان به این نکته اصرار دارد که علت عدم صدور کارت پرواز برای برخی زائران، خرید از آژانس‌های غیر معتبر یا واسطه است.

وی به خبرنگار مهر می‌گوید: زائران برای اینکه از اعتبار بلیت خود اطمینان یابند؛ باید به پورتال شرکت هواپیمایی صادرکننده بلیت مراجعه کرده و اعتبار بلیت خریداری شده را بررسی کنند.

جعفرزاده ادامه می‌دهد : پورتال تمامی ایرلاین‌های تائیدشده، سازمان هواپیمایی کشوری برای فروش بلیت اربعین، بخشی برای اعتبارسنجی بلیت‌های زائران دارند که وجود صندلی برای بلیت خریداری شده را بررسی می‌کنند.

وی می گوید: با وجود اطلاعیه‌های بسیار سازمان، برخی زائران اربعین حسینی(ع) از آژانس‌هایی بلیت خریداری کرده‌اند که تحت نظر سازمان هواپیمایی نبوده و اجازه فروش بلیت را نداشته‌اند؛ به همین دلیل زائران سردرگم در فرودگاه نجف، مسافرانی هستند که به توصیه‌های سازمان در زمینه خرید بلیت توجهی نکرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌های متعدد از زائران درخواست کرد که بلیت رفت و برگشت را از ایران و آژانس‌های هوایی معتبر و تائیدشده سازمان خریداری کنید؛ زیرا در بازگشت به علت حجم بالای مسافر این این امکان وجود دارد که بلیت برگشت موجود نباشد و یا عرضه متناسب با تقاضا نباشد.

جعفرزاده اظهار می‌کند: با توجه به بالابودن تقاضا، امکان سوءاستفاده و فروش بلیت بیش از قیمت مصوب وجود دارد.

وی بیان می‌کند: فقط آژانس‌های هوایی تائیدشده سازمان هواپیمایی کشوری، امکان دسترسی به سیستم رزرو بلیت را داشتند و بارها به زائران اربعین حسینی هشدار داده شد که باید بلیت رفت و برگشت را با هم خریداری کنند.

به هر حال، اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره اعتبارسنجی بلیت‌های خریداری شده اربعین در شرایطی انجام می‌شود که مسافر، وظیفه‌ای برای تائید بلیت خریداری شده از آژانس تائیدشده سازمان هواپیمایی را ندارد و استعلام صحت بلیت، بر عهده مسافر نیست؛ بلکه این سازمان هواپیمایی است که باید نظارت خود را بر عملکرد دفاتر فروش بلیت هواپیما افزایش دهد.

گفتنی است درگزارش میدانی خبرنگار مهر، برخی زائران با وجود خرید بلیت از آژانس‌های معتبر، با مشکلاتی همچون کنسلی پرواز و عدم صدور مجوز کارت پرواز مواجه بودند.