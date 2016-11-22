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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۷

معاون وزیر تعاون خبرداد:

تشکیل تعاونی‌های بزرگ با تجمیع تعاونی‌های کوچک

تشکیل تعاونی‌های بزرگ با تجمیع تعاونی‌های کوچک

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجمیع تعاونی‌های کوچک گفت: بهره‎‌وری سرمایه در تعاونی‌های بزرگ افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمید کلانتری گفت: نگاه حمایتی مانع رشد و تعالی می‌شود؛ بر همین اساس باید در راستای توانمندسازی افراد و بنگاههای اقتصادی گام برداشت؛ چراکه صرف کمک‌های دولت برای حمایت از تعاونی‌ها، موجب رشد آنها نخواهد شد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تعاونی‌ها شخصیت حقوقی دارند و به جای ماهی دادن به آنها باید ماهیگیری را بیاموزند.

کلانتری، بهترین ساز و کار واگذاری را مشارکت مردمی عنوان کرد و گفت: این رویه در اقتصاد مقاومتی نیز دنبال می‌شود؛ به همین دلیل در صورت برنامه‌ریزی، تعاونی‌ها می‌توانند از درون تحول یابند.

وی گفت: با فناوری‌های نوین که به عرصه اقتصادی وارد می‌شوند، باید مدیریت تعاونی‌ها از قالب سنتی خارج شده و خود را با فناوری‌های نوین هماهنگ کنند.

کلانتری همچنین به تجمیع تعاونی‌های کوچک اشاره کرد و گفت: بهره‌وری سرمایه در تعاونی‌های بزرگ افزایش می‌یابد، بر همین اساس، ۱۰۰ واحد تعاونی کوچک می‌تواند یک تعاونی بزرگ ایجاد کنند و به عنوان یک برند، صادرات و واردات داشته و حتی زنجیره تامین را یکسان کنند.

وی تاکید کرد: باید نهضت تعاونی‌ها در کشور راه‌اندازی شود؛ چراکه ایجاد تعاونی‌ها نیاز به سربازان فداکار دارد.

کد مطلب 3831391
محمد جندقی

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