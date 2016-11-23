به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت زنده یاد سلیم موذن زاده اردبیلی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

در متن پیام تسلیت علی مرادخانی آمده است:

«کل نفس ذائقة الموت و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام

با کمال تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی دریافت گردید.

آن مرحوم از نوادر روزگار و از چهره‌های کم شمار و ماندگار در سبک و قدرت صدا بود. والد معظم ایشان، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم مؤذن زاده با امتیازات خاص خود، خاندانی پرفضیلت و نامور در مدح و منقبت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را در استان فرهنگ مدار و هنردوست اردبیل بنیاد نهاد که میراث ارزشمند و ماندگارش به استاد فقیدسلیم مؤذن زاده و فرزند خلف و برومند وی هنرمند ارجمند جناب آقای ودود مؤذن زاده به ودیعت سپرده شد و به لطف الهی نام بلند و مکتب پرآوازه مؤذن زاده اردبیلی همچنان باقی است و آثار ارزشمند این بیت شریف و خدوم در تاریخ فرهنگ و هنر ایران اسلامی به یادگار خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه را به عموم هموطنان و ارادتمندان آن مرحوم به ویژه جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال برای آن زنده‌یاد علو درجات و برای بازماندگان به خصوص جناب ودود مؤذن زاده صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.»