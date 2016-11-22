پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت موذن زاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت «سیدرضا صالحی امیری» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد گرانقدر، ذاکر خوش الحان و چهره ماندگار هنر، مرحوم مغفور حاج سلیم موذن زاده اردبیلی را به هموطنان گرامی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنم. بی شک نام و یاد آن عزیز که در ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام جلال و شکوهی دیگر به این حوزه بخشید در سپهر فرهنگ دینی این مرز و بوم جاودان خواهد ماند. از خداوند بزرگ، تعالی روح و علو درجات ایشان و صبر جمیل و اجر جزیل برای خاندان ارجمندشان مسالت دارم.