رئیس مجلس درگذشت استاد موذن زاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت شاعر، مداح اهل بیت و سراینده نواهای دلنشین استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت شاعر، مداح اهل بیت و سراینده نواهای دلنشین استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی موجب تأسف و تأثر گردید.

طنین صدای خوش خانواده مؤذن زاده اردبیلی که موهبتی الهی بود، هماره مشتاقان و شیفتگان مؤمن و دوستداران حضرات معصومین علیهم السلام را بهره مند ساخته است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی به مردم شریف ایران و خانواده ایشان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.»