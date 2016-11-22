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۲ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۱

با صدور بیانیه ای؛

رئیس مجلس درگذشت استاد موذن زاده را تسلیت گفت

رئیس مجلس درگذشت استاد موذن زاده را تسلیت گفت

رئیس مجلس در پی درگذشت استاد موذن زاده اردبیلی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت شاعر، مداح اهل بیت و سراینده نواهای دلنشین استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«بسم  الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت شاعر، مداح اهل بیت و سراینده نواهای دلنشین استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی موجب تأسف و تأثر گردید.

طنین صدای خوش خانواده مؤذن زاده اردبیلی که موهبتی الهی بود، هماره مشتاقان و شیفتگان مؤمن و دوستداران حضرات معصومین علیهم السلام را بهره مند ساخته است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی به مردم شریف ایران و خانواده ایشان، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.»

کد مطلب 3831595

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    نظرات

    • reza DK ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      زیباترین و بهترین صدا را دست خلقت به کسی داد که زیبا تر ین نهضت و مرامی را که مردا نی مثل حسین و ابوالفضل ایجاد کردند با مداحی و صدایش به دنیا نشان داد از فردا صو ت سلیم در بهشت خواهد بود

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