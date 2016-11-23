بی اعتنایی رسانه ملی به شهرستان های استان تهران ادامه دارد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از ادامه بی اعتنایی رسانه ملی به پوشش برنامه های مختلف شهرستان های استان تهران اظهار داشت: بارها این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که شهرستان های استان تهران با چندین میلیون جمعیت، نیازمند رسانه مستقل هستند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: همواره شاهد بوده ایم که شهرستان های استان تهران تحت تأثیر پایتخت قرار گرفته و برنامه ها و مراسم های برگزار شده در این مناطق پوشش داده نمی شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که شهرستان های استان تهران زیر سایه پایتخت قرار داشته باشد، نمی توان آینده امیدوار کننده ای را برای این مناطق متصور شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران با تأکید بر این نکته که تاکنون در جلسات متعدد و مکاتبات گوناگون، ضرورت راه اندازی شبکه مستقل استانی برای شهرستان های استان تهران به مسئولان رسانه ملی تبیین شده است، اضافه کرد: مکاتبات فراوانی برای راه اندازی شبکه مستقل استانی برای شهرستان های استان تهران انجام شده اما هنوز به نتیجه دلخواه در این زمینه دست پیدا نکرده ایم.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه با انتقاد از عدم به تصویر کشیده شدن تجمع بزرگ اربعین و تشییع یک شهید دفاع مقدس در ورامین توسط رسانه ملی بیان داشت: بی اعتنایی رسانه ملی به خبرهای دیار ۱۵ خرداد بار دیگر در پوشش عزاداری اربعین حسینی و تشییع شهید بیلچی در ورامین مشخص شد.

وی تأکید کرد: بدون تردید در این زمینه مردم و بسیاری از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران منتظر اقدام جدی مسئولان رسانه ملی برای اصلاح وضعیت موجود هستند.

محمودی گفت: توجه جدی رسانه ملی به مشکلات، دغدغه ها و انتظارات مردم شهرستان های استان تهران و پوشش برنامه های این مناطق در حوزه های گوناگون، زمینه شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر استان را فراهم خواهد آورد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران یادآور شد: بدون تردید پوشش برنامه ها و مراسم های ملی، دینی و انقلابی در شهرستان های استان تهران سبب ایجاد شور و انگیزه مضاعف برای حضور مردم خواهد شد.