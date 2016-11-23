یورش صهیونیستها به قدس اشغالی/بازداشت ۶ شهروند فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، صهیونیستها به مناطق شرقی قدس اشغالی یورش بردند.

به دنبال حمله نظامیان صهیونیست به مناطق شرقی، درگیری شدیدی میان آنها و فلسطینیان ساکن این مناطق به وقوع پیوست.

طبق اعلام شاهدان عینی، نظامیان رژیم صهیونیستی شش شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام، در شرق قدس اشغالی بازداشت کردند.

گفتنی است، طی روزهای اخیر سلسله اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری و قدس اشغالی تشدید شده است.