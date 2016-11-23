ساخت ۳ مدرسه توسط بنیاد برکت در شهرستان اسدآباد

رحمان سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دو مدرسه شش کلاسه در روستاهای «بادخوره»، «خاکریز» و یک مدرسه ۳ کلاسه در روستای «نصرت‌آباد لک لک» در حال ساخت است، گفت: این مدارس طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان ماه جاری در اختیار آموزش و پرورش اسدآباد قرار می‌گیرد.

وی از ساخت ۳ مدرسه دیگر توسط بنیاد برکت در اسدآباد خبر داد و گفت: با همت این بنیاد، دانش‌آموزان روستاهای «میوله»، «قاضی مردان» و «قادرآباد» می‌توانند در سال آینده فعالیت تحصیلی خود را در مدرسه‌های جدید آغاز کنند.

سجادی همچنین از ساخت دبیرستان ۸ کلاسه در بلوار کشاورز شهر اسدآباد خبر داد و گفت: ساخت مجتمع آموزشی ۲۱ کلاسه کوی یادگار امام (ره) نیز در حال انجام است که امیدواریم با تأمین اعتبار در سال تحصیلی آینده شاهد بهره‌برداری آن باشیم.

مدیر آموزش و پرورش اسدآباد از ساخت یک مدرسه جدید در حد فاصل کوی فرهنگیان و شهرداری خبر داد و گفت: در صورت توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره راه و شهرسازی، ساخت این مدرسه در دستور کار این اداره قرار می‌گیرد.

وی به ساخت ۳ سالن ورزشی جدید اشاره کرد و گفت: در راستای ترویج فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، هم اکنون ۶ سالن چند منظوره در حال استفاده است که با ساخت سالن‌های جدید سرانه فضای ورزشی اسدآباد از ۸ به ۲۴ متر افزایش می‌یابد.