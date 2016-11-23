واردات آرد و شیرخشک تاریخ گذشته به نام مکمل بدنسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر امیر حسین جمشیدی گفت: بارها متذکر شده ایم که مکمل هایی که از فروشگاه های غیرمجاز تهیه می شوند، عوارض خطرناکی دارند.

وی افزود: برای نمونه پودرهای مکمل بدنسازی بدون مجوز و اغلب در کشورهای مجاور و به صورت دست ساز تهیه می شوند.

جمشیدی با بیان اینکه این پودرها ممکن است حاوی آرد و شیرخشک های تاریخ گذشته باشند، تاکید کرد: بیشتر این پودرها حاوی مقادیر بالایی کورتون هستند که باعث ایجاد چاقی کاذب در فرد می شوند و می تواند منجر به افزایش قند خون، فشار خون، کاهش سیستم ایمنی بدن و...، شوند.

وی تصریح کرد: داروهایی نظیر تستوسترون، کسی متولون و اکساندرولون نیز اغلب به صورت غیرقانونی و در شرایط بسیار نامناسب در کشورهای مجاور تهیه و به ایران قاچاق می شوند.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: این داروها عوارض جبران ناپذیری بر سیستم هورمونی فرد خواهند داشت آنقدر که ممکن است منجر به عقیم شدن دائم، افزایش موهای زائد در بدن، افزایش ریسک سکته و پرخاشگری شدید در فرد می شوند.

وی افزود: مصرف مکمل با مشورت پزشک و از داروخانه ها تهیه شود.