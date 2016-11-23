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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

یک مقام سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

واردات آرد و شیرخشک تاریخ گذشته به نام مکمل بدنسازی

واردات آرد و شیرخشک تاریخ گذشته به نام مکمل بدنسازی

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی و مکمل سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف آرد و شیرخشک های تاریخ گذشته که تحت عنوان پودرهای مکمل بدنسازی به صورت قاچاق وارد کشور می شود، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر امیر حسین جمشیدی گفت: بارها متذکر شده ایم که مکمل هایی که از فروشگاه های غیرمجاز تهیه می شوند، عوارض خطرناکی دارند.

وی افزود: برای نمونه پودرهای مکمل بدنسازی بدون مجوز و اغلب در کشورهای مجاور و به صورت دست ساز تهیه می شوند.

جمشیدی با بیان اینکه این پودرها ممکن است حاوی آرد و شیرخشک های تاریخ گذشته باشند، تاکید کرد: بیشتر  این پودرها حاوی مقادیر بالایی کورتون هستند که باعث ایجاد چاقی کاذب در فرد می شوند و می تواند منجر به افزایش قند خون، فشار خون، کاهش سیستم ایمنی بدن و...، شوند.

وی تصریح کرد: داروهایی نظیر تستوسترون، کسی متولون و اکساندرولون نیز اغلب به صورت غیرقانونی و در شرایط بسیار نامناسب در کشورهای مجاور تهیه و به ایران قاچاق می شوند.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: این داروها عوارض جبران ناپذیری بر سیستم هورمونی فرد خواهند داشت آنقدر که ممکن است منجر به عقیم شدن دائم، افزایش موهای زائد در بدن، افزایش ریسک سکته و پرخاشگری شدید در فرد می شوند.

وی افزود: مصرف مکمل با مشورت پزشک و از داروخانه ها تهیه شود.

کد مطلب 3831842
حبیب احسنی پور

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