به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در سومین همایش فرماندهان بسیجی قوه قضائیه با اشاره به دهه پایانی ماه صفر گفت: قضیه اربعین در این سالها افسانه نیست و امروز محبین اهل بیت گردهمایی عظیمی را آفریده اند.

وی افزود: با گذشت قرن ها هنوز، تاثیر خون ریخته اباعبدالله بر صحرای کربلا زنده است و گردهمایی اربعین بخش کوچکی از آن است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تاثیر سیاسی پیاده روی اربعین اظهار داشت: این مصادیق بیانگر نیروی عظیم و ایمان مردم است و دشمنان نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

آملی لاریجانی افزود: حب اهل بیت تاثیر ویژه ای در رسیدن به کمال دارد و خداوند به مراتب همین کمال انسان را در نردبان سعادت به ترقی می کشاند.

رییس قوه قضاییه در ادامه و با گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: فکر ایجاد بسیج یک فکر بسیار ارزشمند است چرا که بسیج الگوی مهمی برای مقابله جدی با استکبار است.

وی افزود: در یمن و عراق با همین الگوی رفتاری بسیج در مقابل تروریسمی که پشتوانه اش غربی ها هستند، ایستادگی انجام می شود. تاسیس بسیج و به کمال رساندن آن و همچنین حمایت رهبری از آن، بسیج را به الگویی جدی تبدیل کرده است.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه طبق گفته امام خمینی تشکیل بسیج از الطاف الهی است، گفت: نقش بسیج در دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست و بخشی از تمام افتخارات کشور مرهون همین نظام است.

وی افزود: ایمان به خدا، در مسیر الهی بودن، مجاهدت و بصیرت مقدمات نظام اسلامی است چرا که ایمان به خداوند در کنار دو مولفه دیگر، از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی است.

آملی لاریجانی به نقش ایمان در زندگی بشر اشاره و تصریح کرد: قرآن علاوه بر این که کتاب توحید است، کتاب ایمان نیز محسوب می شود. در دنیای پر زرق و برقی زندگی می کنیم که هدایت قلوب بسیار مهم است. با وجود همین ایمان است که خدواند قلب انسان را هدایت می کند.

در فضای فتنه، باطل تشبه به حق پیدا می کند

وی افزود: بصیرت نیز از شاخصه های بسیار مهم است چرا که در فضای غبارآلود فتنه، باطل تشبه به حق پیدا می کند و شناسایی حق برای مومنان دشوار می شود. مومن در این حالت باید خط دشمن را شناخته و دوست را تشخیص دهد.

وی با بیان اینکه شناسایی حق از باطل در فضای فتنه دشوار است، گفت: در اینجا بصیرت به کمک مومن می آید.

آملی لاریجانی با اشاره به انواع بصیرت گفت: بصیرت در دین و کلام و رفتار از انواع آن است. در طول تاریخ دیده شد که قرآن بر سر نیزه رفت و در فضای مسموم، امام حق مجبور به عقب نشینی شد.

وی افزود: کسی که عامل بر غیر بصیرت باشد طبق روایات در بیراهه قدم برمی دارد.

وی افزود : در دوره اصلاحات، جهاد در کشور را خشونت تعبیر می کردند و گذشت از مال و جان را بی ارزش می دانستند. برای مبارزه با خشونت کنفرانس می گذاشتند و در فتنه ٨٨ غرب با تمام توان به میدان آمد و به مردم گفت ما از شما حمایت می کنیم و عده ای از افراد داخلی شان را تحریک کردند تا به رهبری توهین کنند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به فتنه ۸۸گفت: در این دوره یک دختر فراری از خانه را شهید دانسته و حتی سران فتنه در مراسم ختم آن شرکت کردند به همین خاطر است که از شرایط فتنه باید به خدا پناه برد.

می گویند رئیس قوه هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می ریزد

آملی در ادامه و در خصوص هجمه ها علیه قوه قضاییه گفت: گاهی هنوز رسیدگی قضایی قطعی نشده است اما آن را رسانه ای می کنند. در رابطه با هجمه علیه رییس قوه قضاییه حساب هایی را مطرح می کنند و می گویند هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می ریزد که این کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است.

وی افزود: در دوره های قبلی ریاست قوه قضاییه، با اجازه رهبری اموال قوه قضاییه به حسابی به اسم قوه قضاییه می رفت، شورای پول و اعتبار آن را تصویب کرده و اسناد آن هم موجود است، وزیر اقتصاد هم موضوع واریز شخصی را تکذیب کرده است. این موضوع تنها در دوره بنده نبوده، در دوره های قبلی هم مطرح بوده است که اذن رهبری برای آن وجود داشت و به هیچ وجه شخصی نیست.

انتقاد از فعالیت برخی سایت ها به کمک بدنه فاسد اصلاحات

آملی با انتقاد از فعالیت برخی سایت ها برای کمک به آنچه بدنه فاسد اصلاحات خواند، گفت: متاسفانه این صحبت ها در دنیا پخش شده است.

ارجاع بررسی لغو سخنرانی مشهد به معاون اول قوه قضاییه

وی در ادامه و با اشاره به اتفاقات اخیر مشهد گفت: دادستان مشهد بر حسب تشخیص خود و برخی اطلاعات که نهادها به او داده بودند تصمیمی گرفت، نمی خواهم قضاوت کنم آیا حق بوده یا باطل اما این فرد خامی نکرده است چرا که سابقه قضایی خوبی دارد. این موضوع را به معاون اول قوه قضاییه ارجاع داده ام. به دو وزیر و بنده و رییس جمهور نامه نوشته اند اما قبل از رسیدگی محکوم کردند و این دادستان شجاع را متخلف نشان دادند.

آیا رئیس جمهور وظیفه دفاع از رئیس قوه قضاییه را در مقابل تهمت ها برعهده ندارد؟

وی خطاب به رییس جمهور گفت: سوال من از رییس جمهور این است که برای حفظ حقوق مردم و قانون اساسی که به آن اشاره کردید آیا در برابر این تهمت های سنگین علیه رییس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از رییس قوه را نداشتید؟ شایعه ای که وزیر شما هم آن را تکذیب کرد. شما در راستای قانون اساسی وظیفه دفاع نداشتید؟

وی افزود: شما لغو یک سخنرانی را مایه شرمساری می دانید. یک نماینده فراکسیون امید که به شما منتسب است، رییس قوه قضاییه را متهم کرده است که میلیاردها به حساب خود ریخته است، آیا این مایه شرمساری نیست؟ دفاع نمی کنید؟

وی با انتقاد از سخنان رییس مجلس گفت: اگر چه ایشان انصاف به خرج دادند اما به ایشان می گویم از پشت تریبون مجلس چنین تهمتی به رییس قوه قضاییه زدند، شما مسئولیتی نداشتید؟ چرا مایه شرمساری نبود؟

وی افزود: البته من نیاز به دفاع ندارم و خداوند ناظر بر همه چیز است.

شایعه ماموریت رهبری به آیت الله جنتی برای انتخاب رئیس قوه قضاییه

وی افزود : به دنبال همین بحث ها گفتند مقام معظم رهبری هم از رییس قوه به شدت ناراحت است و حتی دیگر رییس قوه را نمی پذیرند در حالی که من دو بار به محضر رهبر انقلاب رفتم. از طرفی شایعه ای منتشر شده بود که رهبری آیت الله جنتی را مامور به انتخاب رییس قوه قضاییه کرده بود که این کذب محض است.

آملی تصریح کرد: اگر امروز برخی از بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می بینند سخت در اشتباه هستند.

رئیس قوه قضاییه در پایان ضمن تشکر از سردار سلیمانی و بسیجیان قوه قضاییه خطاب به بسیج گفت: بسیج با قدرت ایستاده است و باید از خدا بخواهیم نور حق را در قلب همه مسلمین بتاباند. راه حق را تشخیص دهید که ما را به این حواشی متهم نکنند.