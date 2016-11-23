بحران کمبود آب در ۷ استان ایران/آغاز تنش شدید آبی در ۲۱ استان

بهگزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار، از ابتدای مهرماه امسال که زمان آغاز سال آبی ۹۶-۹۵ نیز محسوب میشود، در مجموع ۱۳ میلیمتر بارش گزارش شده که این میزان در دو ماه اول سال گذشته، ۶۹ میلیمتر بوده است.
بر این اساس، شرکت مدیریت منابع آب ایران با تعریف شاخصهای مختلفی همچون روند بارش استان، حجم ذخیره سدها و میزان روانآبهای سطحی، موجودی منابع آب استانهای مختلف کشور را بر اساس دسترسی و تامین آب رتبهبندی میکند که در این میان، هفت استان کشور از جمله، اصفهان، بوشهر، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، هرمزگان و یزد با کمبود شدید آبی روبرو هستند و وضعیت نامناسبتری نسبت به سایر استانهای کشور دارند.
از سوی دیگر ۲۱ استان کشور شامل آذربایجانشرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان، مرکزی و همدان نیز با تنش آبی شدید روبرو هستند.
سال گذشته در چنین روزهایی، از ابتدای مهرماه تا پایان آبانماه فقط ۳ استان در وضعیت کمبود و ۸ استان در وضعیت تنش شدید آب بودند؛ ولی در سال جاری با افزوده شدن ۱۷ استان دیگر به این لیست، تعداد استانهای دارای تنش آبی شدید و کمبود آب به ۲۸ استان رسیده است.
با وقوع بارشهای مناسبی که در روزهای اخیر در نیمه شمالی کشور ثبت شده است، این امیدواری به وجود آمده تا حداقل بخشی از کمبود بارشها از ابتدای سال جبران شود.
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