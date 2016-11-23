نمایش هشت پویانمایی‌ ایرانی در جشنواره «ویسامبور» فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هشت پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخشهای مختلف یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «ویسامبور» فرانسه نمایش داده شد.
چهار پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش مسابقه و چهار پویانمایی دیگر در بخش غیرمسابقهای این جشنواره برای علاقهمندان هنر نمایش داده شد.
فیلمهای «سایهای که نور شد» به کارگردانی نازنین سبحانسربندی در بخش مسابقه رسمی و «ماه من، ماه ما» به نویسندگی و کارگردانی محمد ناصری در بخش مسابقه داوران کودک، این رویداد هنری به نمایش در آمد، همچنین، پویانماییهای «پدربزرگ» به کارگردانی شیوا صادقاسدی در بخش مسابقه داوران نوجوان و «قلب مترسک» به کارگردانی غلامرضا کزازی در بخش مسابقه رسمی این جشنواره، در کنار ۱۵۰ فیلم کوتاه و بلند نمایش داده شد.
در بخش غیررقابتی نیز مجموعه «وای یک دوست جدید پیدا کردم» شامل چهار فیلم کوتاه پویانمایی کانون با عنوان «قلب مترسک» به کارگردانی غلامرضا کزازی، «ماه مهربان» اثر نازنین سبحان سربندی و «قصههای یک خطی (۴ و ۵)» اثر بهزاد فراهت اکران شد، همچنین ۲ پویانمایی غیرکانونی از همین مجموعه با عنوان «پیریکانتا» به کارگردانی نگاره حلیمی از ایران و «کراوات» محصول کشور بلژیک، برای علاقهمندان به نمایش گذاشته شد.
مجموعه «وای یک دوست جدید پیدا کردم» با مضمون دوستی است که در بازار بینالمللی فیلم کن نخستین بار رونمایی شد و اکران آن از ماه سپتامبر در سینماهای کشور فرانسه آغاز شده است.
نمایش این فیلمها با حضور کارگردانان، تهیهکنندگان، توزیع کنندگان و منتقدان بسیاری از سراسر دنیا در روزهای ۲۴ آبان تا ۲ آذر سال ۱۳۹۵ در شهر ویسامبور کشور فرانسه ارایه شد. در عین حال، فیلمهای بلند و کوتاه انیمیشن بخش مسابقه در قالب ۱۴ برنامه برای مخاطبان به نمایش گذاشته شد.
بخش بزرگداشت برای تاکاهاتا ایسائو از کشور ژاپن و جرزی کوشیا از لهستان، برگزیدگان جشنواره و مستر کلاس جی ری بارتا از جمهوری چک و نورمن روجر از کانادا از برنامههای جنبی این جشنواره بینالمللی است.
«سایهای که نور شد» آخرین اثر نازنین سبحان سربندی چندی پیش نیز در بخش فیلمهای کودکان و نوجوانان بالای ۹ سال در کنار فیلمهایی از کشورهای نروژ، استرالیا، جمهوری چک و جشنواره «نانسی» فرانسه به نمایش درآمد.
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