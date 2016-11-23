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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

رییس دایرةالمعارف ایتالیا در دیدار ابراهیمی‌ترکمان:

فرهنگ و هویت ملت‌ها را با تدوین دایرةالمعارف‌ها حفظ کنیم

فرهنگ و هویت ملت‌ها را با تدوین دایرةالمعارف‌ها حفظ کنیم

«ماسیمو برای»، در دیدار رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: فرهنگ و هویت ملت‌ها را با تدوین دایرةالمعارف‌ها حفظ کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سلسله برنامه‌های سفر خود به ایتالیا، عصر روز گذشته با ماسیمو برای، رییس دایرةالمعارف ترکانی ایتالیا و وزیر پیشین فرهنگ و گردشگری ایتالیا دیدار و در خصوص همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.

«ماسیمو برای»، رییس مرکز دایرةالمعارف ایتالیا در سخنان خود، گفت: با توجه به وجود برخی از پایگاه‌های اینترنتی و فضاهای مجازی، اقدام جدی برای تدوین دایرةالمعارف‌ها صورت نمی‌گیرد و این موضوع می‌تواند برای حفظ داشته‌های ملت‌ها و فرهنگ‌ها مشکلاتی را به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص حفظ هویت و فرهنگ یک ملت از این طریق افزود: این توجه شما بسیار مهم است اما متأسفانه به منظور جهانی شدن، فرهنگ و هویت ملت‌ها مورد تهدید قرار می‌گیرد و با استفاده از امکانات اینترنتی کمتر کسی نسبت به حفظ داشته‌های فرهنگی خود احساس مسئولیت می‌کند. البته بنده در سفر به ایران از اینکه توجه جدی به حفظ میراث فرهنگی، هویت و فرهنگ تلاش جدی می‌شود بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم و باید با یکدیگر برای کمرنگ کردن نقش پایگاه‌های اینترنتی و نظیر آنان که گذرا هستند برای دستیابی به اثراتی ماندگار همکاری کنیم.

وزیر پیشین فرهنگ و گردشگری ایتالیا اظهار کرد: امروز در خصوص جمهوری اسلامی ایران در پایگاه‌های اینترنتی، فضاهای مجازی و رسانه‌ها مطالب غیر واقعی و غیر حقیقی را شاهد هستیم که در صورت وجود اسناد و حقایق دقیق می‌توانیم شاهد آشنایی هرچه بیشتر  ملت‌ها با واقعیت‌ها و فرهنگ غنی ایران باشیم که تلاش دو جانبه ما می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی در سخنان خود، ایران را کشوری بزرگ با فرهنگی غنی و ارزشمند دانست و گفت: از همکاری با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم و با توجه به اینکه در جهان بازگشت به هویت و فرهنگ با استقبال دوباره مواجه شده، ایران می‌تواند در این جهت بسیار نقش آفرین باشد.

کد مطلب 3832228
خداداد خادم

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