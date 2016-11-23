۱۷۴ مسجد با حمایت مردم و شهرداری مشهد تعمیر و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد احمدزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری به بیان برنامههای دهه وقف اشاره داشت و اظهار کرد: برنامههای دهه وقف از ۷ تا ۱۶ آذرماه جاری برگزار میشود.
وی افزود: همایشهای وقف و رسانه، ثبت وقفهای جدید در ایستگاههای همه واقف باشیم، یاور وقف، کارشناسان دینی وقف، افتتاح ۲۷ پروژه موقوفات استان، برگزاری مراسم سوگواری ۳ روز پایان ماه صفر در بیش از شصت بقعه متبرکه، برپایی هفت خیمه معرفت با حضور هفتاد روحانی مبلغ، غبارروبی امامزادگان و بقاع متبرکه و خدمترسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) در ۴۷ ایستگاه و اهدای وسایل لازم و موردنیاز زائران ازجمله برنامههای است که در دهه وقف اجرا میشود.
مدیرکل اوقاف خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین نمایشگاه وقف خراسان رضوی در شهر مشهد به همراه شهرستانهای تربتحیدریه، نیشابور، سبزوار و طرقبه شاندیز برپا میشود و برنامهریزیهایی در حوزههای مختلف وقف صورت پذیرفته تا از دانش و تجربه اساتید و کارشناسان حوزههای گوناگون استفاده شود.
وی در خصوص آمادگی میزبانی از زائران دهه آخر صفر، گفت: حسینیههای اطراف حرم مطهر آماده پذیرایی از ۲۰ هزار زائر پیاده امام رضا(ع) در ایام پایانی ماه صفر هستند.
احمدزاده بیان کرد: حدود ۷۰ درصد اراضی شهر مشهد موقوفه بوده که از این میزان ۳۰ درصد توسط مجموعه اوقاف و امور خیریه مدیریت میشود.
وی تصریح کرد: با حمایت مردم و شهرداری مشهد در بحث تعمیر، تجهیز و مرمت ۲۰۰ مسجد مشهد اقدام شده که تاکنون این موضوع در ۱۷۴ مسجد شهر مشهد محقق شده است.
مدیرکل اوقاف خراسان رضوی افزود: بخشی از مردم هم نسبت به احکام وقف آگاه نیستند که در این رابطه نیازمند نقش پررنگ رسانهها در آگاهسازی مردم هستیم تا شاهد تصرف موقوفات نباشیم.
وی ادامه داد: اقدامات مناسبی در حوزه صیانت از وقف صورت پذیرفته و با تعرضکنندگان به موقوفات برخورد شده است.
احمدزاده تصریح کرد: نیازمند یک پشتوانه مالی پایدار هستیم که این مهم تنها با وقف میسر و تأمین میشود.
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