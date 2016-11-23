  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۹

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی:

۱۷۴ مسجد با حمایت مردم و شهرداری مشهد تعمیر و بازسازی شد

۱۷۴ مسجد با حمایت مردم و شهرداری مشهد تعمیر و بازسازی شد

مشهد ـ مدیرکل اوقاف خراسان رضوی گفت: با حمایت مردم و شهرداری مشهد در بحث تعمیر، تجهیز و مرمت ۲۰۰ مسجد مشهد اقدام شده که تاکنون این موضوع در ۱۷۴ مسجد شهر مشهد به پایان کار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدزاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری به بیان برنامه‌های دهه وقف اشاره داشت و اظهار کرد: برنامه‌های دهه وقف از ۷ تا ۱۶ آذرماه جاری  برگزار می‌شود.

وی افزود: همایش‌های وقف و رسانه، ثبت وقف‌های جدید در ایستگاه‌های همه واقف باشیم، یاور وقف، کارشناسان دینی وقف، افتتاح ۲۷ پروژه موقوفات استان، برگزاری مراسم سوگواری ۳ روز پایان ماه صفر در بیش از شصت بقعه متبرکه، برپایی هفت خیمه معرفت با حضور هفتاد روحانی مبلغ، غبارروبی امامزادگان و بقاع متبرکه و خدمت‌رسانی به زائران پیاده امام رضا(ع) در ۴۷ ایستگاه و اهدای وسایل لازم و موردنیاز زائران ازجمله برنامه‌های است که در دهه وقف اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین نمایشگاه‌ وقف خراسان رضوی در شهر مشهد به همراه شهرستان‌های تربت‌حیدریه، نیشابور، سبزوار و طرقبه شاندیز برپا می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی در حوزه‌های مختلف وقف صورت پذیرفته تا از دانش و تجربه اساتید و کارشناسان حوزه‌های گوناگون استفاده شود.

وی در خصوص آمادگی میزبانی از زائران دهه آخر صفر، گفت: حسینیه‌های اطراف حرم مطهر آماده پذیرایی از ۲۰ هزار زائر پیاده امام رضا(ع) در ایام پایانی ماه صفر هستند.

احمدزاده بیان کرد: حدود ۷۰ درصد اراضی شهر مشهد موقوفه بوده که از این میزان ۳۰ درصد توسط مجموعه اوقاف و امور خیریه مدیریت می‌شود.

وی تصریح کرد: با حمایت مردم و شهرداری مشهد در بحث تعمیر، تجهیز و مرمت ۲۰۰ مسجد مشهد اقدام شده که تاکنون این موضوع در ۱۷۴ مسجد شهر مشهد محقق شده است.

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی افزود: بخشی از مردم هم نسبت به احکام وقف آگاه نیستند که در این رابطه نیازمند نقش پررنگ رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم هستیم تا شاهد تصرف موقوفات نباشیم.

وی ادامه داد: اقدامات مناسبی در حوزه صیانت از وقف صورت پذیرفته و با تعرض‌کنندگان به موقوفات برخورد شده است.

احمدزاده  تصریح کرد: نیازمند یک پشتوانه مالی پایدار هستیم که این مهم تنها با وقف میسر و تأمین می‌شود.

کد مطلب 3832574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها