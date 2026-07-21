به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی اظهار کرد: با درخواست هیات امنا مسجد، شهرداری مشهد تعمیرات و مرمت محوطه را با هدف ایجاد برخی امکانات جدید برای رفاه حال نمازگزاران از جمله ایجاد سرویس‌های بهداشتی آغاز کرده است از این رو به ساختمان اصلی بنا هیچ خدشه ای وارد نخواهد شد و موضوع تخریب اصلا مطرح نیست.

فرماندار مشهد گفت: این بنا ارزش تاریخی دارد و به میراث فرهنگی اعلام کرده ایم بر نحوه تعمیر و محوطه سازی بنا نظارت داشته باشد تا علاوه بر حفظ بنای اصلی از وارد آمدن هرگونه خدشه به ارزش های میراثی ساختمان اصلی جلوگیری کند.

حمید حلاج مقدم، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز در ادامه اظهار کرد: این اثر به لحاظ سبک ساخت بنا و معماری فاقد ارزش هایی است که یک اثر را در زمره آثار دارای شرایط ثبت آثار ملی قرار می‌دهد از این رو تاکنون به عنوان اثر ملی ثبت نشده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی قدمت تاریخی این اثر را مربوط به اواخر دوره قاجار عنوان و ذکر کرد: کاربری مکان؛ مسجد است و بنای جدید باید با کاربری مسجد در این مکان ساخته شود، شهرداری مشهد که قصد دارد طرحی برای دوباره‌سازی این مسجد اجرا کند باید از نظر منظر ظاهری طرح علاوه بر اخذ تاییدیه‌ها از واحد مربوطه در شهرداری ثامن، طرح بازسازی را به تایید میراث فرهنگی نیز برساند.