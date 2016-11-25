هویت ۴جان باخته حادثه برخورد قطار مسافربری سمنان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن، دراین بیانیه آمده است: در برخورد دو قطار مسافربری ایستگاه هفت خوان چهار نفر از ماموران فنی راه آهن جان باختند.

در این بیانیه می خوانیم علی فرجی، یکی از کارکنان راه آهن است که در این حادثه جان خود را از دست داد.

مسیر ریلی سمنان-دامغان به دنبال برخورد صبح امروز (جمعه) دو قطار در ایستگاه هفت خوان همچنان مسدود است.

روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اما در کمال شگفتی از اعلام نام سه جان باخته دیگر خودداری کرده است تا سلسله پنهان کاری ها و عدم پاسخگویی مسئولان استان سمنان درباره حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان تکمیل شود.

این بیانیه در حالی صادر شده است که منابع غیر رسمی اما نام سه جان باخته دیگر را یوسف زاهدی و محمد اسکندری. سیروس کوهی اعلام کرده اند که این اسامی تا کنون توسط مسئولان راه آهن شمالشرق(۱) و مسئولان مدیریت راه آهن کشوری رجا تائید نشده و تنها نقل قولی از یک منبع موثق است.

در بیانیه ای جداگانه اما مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران خطاب به رسانه ها، نوشت: ماموران فنی راه آهن در حال بازگشایی مسیر ریلی سمنان - دامغان هستند و برخی از قطارهای مسیر تهران - مشهد امروز با تاخیر حرکت خواهند کرد.

تا این لحظه ۴۳ مصدوم به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شده‌اند و مرگ ۲۴ نفر دیگر در این حادثه به تائید هلال احمر رسیده است.

این حادثه در ساعت ۷:۴۷صبح آدینه و در برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفت خوان رخ داد.