  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۶ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۳

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به مهر اعلام کرد:

اختصاص ۸۵۰ میلیون دلار به صادرکنندگان/رشد پوشش‌های بیمه‌ای صادرات

اختصاص ۸۵۰ میلیون دلار به صادرکنندگان/رشد پوشش‌های بیمه‌ای صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به اختصاص ۸۵۰ میلیون دلار تسهیلات به صادرکنندگان در سال جاری، گفت: امسال در بخش پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتامه رشد خوبی داشتیم.

سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تسهیلاتی که از ابتدای امسال در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است، گفت: صندوق برنامه‌های زیادی را برای حمایت از صادرکنندگان به اجرا می‌رساند که در این راستا امسال ۸۵۰ میلیون دلار تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با ۴ کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم، افزود: ما با ۴ شرکت در کشورهای آلمان، سوئیس، مجارستان و سریلانکا تفاهم‌نامه و یادداشت تفاهم به امضا رسانده‌و در زمینه مباحث اعتبار سنجی، آموزش، محتوای داخلی و بیمه‌های مشترک همکاری داشته باشیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام اینکه امسال در بخش پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتامه رشد خوبی داشته‌ایم، اظهار داشت: به هر حال با ایجاد روابط کارگزاری با خارج از کشور، کار ما در صندوق ضمانت صادرات خیلی بیشتر خواهد شد و نیاز داریم که در بخش‌های مختلف توسعه داشته باشیم.

سیدعلی در خصوص نارضایتی برخی صادرکنندگان از خدمات این صندوق، گفت:ما باید خدماتی که به صادرکنندگان می‌دهیم مطلوب باشد و در این سال‌ها هم تلاش ما این بوده که خدمات خوبی به صادرکنندگان ارائه شود. در این مدت هم چندین شرکت با یک میلیون دلار کار را شروع کردند و امروز ۶۰ میلیون دلار از ما اعتبار گرفتند.

وی با اعلام اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران یک سازمان دولتی است و وظیفه حمایت از صادرکنندگان را برعهده دارد، گفت: این صندوق در این مدت ۲۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه داشته که کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند.

کد مطلب 3834111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها