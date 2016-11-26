سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص تسهیلاتی که از ابتدای امسال در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته است، گفت: صندوق برنامههای زیادی را برای حمایت از صادرکنندگان به اجرا میرساند که در این راستا امسال ۸۵۰ میلیون دلار تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با ۴ کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردهایم، افزود: ما با ۴ شرکت در کشورهای آلمان، سوئیس، مجارستان و سریلانکا تفاهمنامه و یادداشت تفاهم به امضا رساندهو در زمینه مباحث اعتبار سنجی، آموزش، محتوای داخلی و بیمههای مشترک همکاری داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام اینکه امسال در بخش پوششهای بیمهای و ضمانتامه رشد خوبی داشتهایم، اظهار داشت: به هر حال با ایجاد روابط کارگزاری با خارج از کشور، کار ما در صندوق ضمانت صادرات خیلی بیشتر خواهد شد و نیاز داریم که در بخشهای مختلف توسعه داشته باشیم.
سیدعلی در خصوص نارضایتی برخی صادرکنندگان از خدمات این صندوق، گفت:ما باید خدماتی که به صادرکنندگان میدهیم مطلوب باشد و در این سالها هم تلاش ما این بوده که خدمات خوبی به صادرکنندگان ارائه شود. در این مدت هم چندین شرکت با یک میلیون دلار کار را شروع کردند و امروز ۶۰ میلیون دلار از ما اعتبار گرفتند.
وی با اعلام اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران یک سازمان دولتی است و وظیفه حمایت از صادرکنندگان را برعهده دارد، گفت: این صندوق در این مدت ۲۰۰ میلیون دلار افزایش سرمایه داشته که کمک زیادی به صادرکنندگان میکند.
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