به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اسکورسیزی در کنار ۴۰۰ کشیش به تماشای فیلمی مینشیند که درباره آزار مسیحیان در قرن هفدهم در ژاپن ساخته است.
قرار نیست فرش قرمزی پهن شود یا هیچ یک از زرق و برق معمول برای افتتاحیه فیلمها برای نمایش فیلم «سکوت» اجرا شود؛ چرا که این فیلم افتتاحیه خود را در واتیکان برگزارمیکند.
این فیلم قرار است سهشنبه نخستین نمایش خود را در واتیکان تجربه کند و حاصل کاری ۲۷ ساله را که خود کارگردان از آن به عنوان یک «وسواس» یاد میکند در معرض دید واتیکان قرار دهد.
این فیلم در موسسه اسقفی شرقی برای مسیحیان به نمایش درمیآید و انتظار نمیرود پاپ فرانسیس در نمایش فیلم شرکت کند. اسکورسیزی در کنار ۴۰۰ کشیش به تماشای این فیلم ۱۵۹ دقیقهای مینشیند.
تریلر ۲ دقیقهای این فیلم هفته پیش منتشر شد تا نشاندهنده میزان خشونت و خشم موجود در فیلم باشد. این فیلم در مقطع زمانی اسکار اکران میشود و میتوان انتظار داشت که نامزد دریافت این جایزه هم باشد. اسکورسیزی تاکنون بارها نامزدی اسکار را کسب کرده و سال ۲۰۰۷ این جایزه را برای «مرحوم» دریافت کرد.
«سکوت» بر مبنای رمانی به همین نام از سال ۱۹۶۶ ساخته شده و شوساکو اندو نویسنده ژاپنی خالق آن است و داستان دو کشیش مسیحی پرتغالی را روایت میکند که به نام رودریگز و گارپ با بازی اندرو گارفیلد و آدام درایور به ژاپن میروند تا بتوانند رد پای مرشد خود پدر فریرا را پیدا کنند.
در آن دوران مسیحیت در ژاپن ممنوع اعلام شده بود و آنهایی که در پی تبلیغ این دین بودند به شدت شکنجه میشدند. نقش فریرا را لیام نیسون بازی کرده که با رنج بسیاری در پی انجام ماموریت خود روبه رو شده است.
اسکورسیزی این رمان را سال ۱۹۸۹ خواند و از همان زمان قصد داشت آن را بسازد. این در حالی است که نسخه ژاپنی فیلم سال ۱۹۷۱ ساخته شده است.
«سکوت» از ۲۳ دسامبر در آمریکا و از اول ژانویه در بریتانیا و از آخر آن ماه در ژاپن به نمایش گذاشته میشود.
این اولین فیلمی نیست که در واتیکان به نمایش در میآید و فیلم زندگینامهای پاپ فرانسیس با عنوان «مرا فرانچسکو صدا کن» دسامبر سال پیش برای مخاطبان، پناهجویان و بیخانمانها به نمایش درآمد.
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