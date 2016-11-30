به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مارتین اسکورسیزی که به تازگی اعلام شد فیلم جدیدش را پیش از نمایش در هر جای دیگر در واتیکان و برای بیش از ۴۰۰ تن از چهره‌های برجسته مذهبی به نمایش در می‌آورد، پیش از این برنامه، با پاپ دیدار می کند.

این کارگردان مطرح قرار است امروز صبح (چهارشنبه) و پیش از دیدار منظم عمومی پاپ با وی دیدار کند.

برنامه دیدار وی با پاپ برای ساعت ۸:۴۵ صبح در «سالا دی سدیاری» در کاخ پاپ تنظیم شده است. پس از این دیدار پاپ برای دیدار عمومی همیشگی‌اش در روزهای چهارشنبه راهی میدان سن پیتر می شود. انتطار می‌رود این دو در این دیدار درباره فیلم «سکوت» و ماموریت مسیحیان صحبت کنند.

پاپ فرانسیس از سال ۲۰۱۳ که وارد واتیکان شد تا کنون با شماری از چهره‌های مشهور دیدار کرده ، اما بندرت این دیدارها رسمی بوده‌اند.

این اتفاق نادری است که دیدار با یک چهره مشهور از صنعت سرگرمی در برنامه‌های رسمی پاپ گنجانده شود و به اطلاع عموم برسد اما موضوع فیلم اسکورسیزی آنقدر مورد توجه واتیکان بود که دیدار رسمی را تضمین می‌کرد.

بازیگران و سازندگان فیلم «نوح» نیز علیرغم تلاش برای دیدار رسمی با پاپ در نهایت توانستند در دیدار عمومی پاپ با او ملاقات کنند.

قرار است پنجشنبه اولین اکران فیلم «سکوت» در واتیکان و در حضور چند صد تن از مهمانان رسمی و چهره‌های کلیسای مسیحی برگزار شود. هنوز روشن نیست آیا پاپ نیز در نمایش فیلم شرکت می‌کند یا خیر. «شکسته نشده» ساخته آنجلینا جولی، «اسپاتلایت» برنده جایزه اسکار و فیلم زندگینامه‌ای خود پاپ با عنوان «مرا فرانسیس بنام» از جمله فیلم‌هایی بودند که در واتیکان نمایش داده شدند. پاپ نخستین پاپی است که در یک فیلم بلند ظاهر می‌شود که با عنوان «در ورای خورشید» روایتی انجیلی است و هنوز اکران نشده است.

اسکورسیزی در خانواده‌ای کاتولیک بزرگ شده و برای ساخت فیلم «سکوت» ۲۷ سال انتظار کشیده است.

این درام تاریخی که بر مبنای آزار مسیحیان در قرن هفدهم در ژاپن ساخته شده ۲۳ دسامبر در نیویورک و لس‌انجلس اکران می‌شود و از ۱۲ ژانویه در ایتالیا به روی پرده‌ها می‌رود.