سایه شوم شکارچیان در روزهای برفی/ شکار ۱۹۶ بهله پرنده نادر

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بیش از یک‌میلیون پرنده مهاجر و زمستان گذر هرسال پاییز به تالاب‌های مازندران سفر می‌کنند و شماری از آن در دام صیادان گرفتار می‌شوند.

روزهای برفی مازندران، روزهای خوشی برای پرندگان مهاجر نبوده است و در سه روز برفی، بیش از ۱۹۶ قطعه پرنده در دام صیادان گرفتار و لاشه آن توسط محیط‌بانان کشف و ضبط‌شده است.

کشف و ضبط ۷۰ قبضه اسلحه و ۱۹۶ قطعه پرنده از شکارچیان متخلف

میلاد بهرامی مدیر روابط عمومی اداره کل محیط‌زیست مازندران، از کشف و ضبط ۷۰ قبضه اسلحه و ۱۹۶ قطعه پرنده از شکارچیان متخلف در استان خبر داد و گفت: درآب بندان های عباسا، ایزدشهر وامیراباد نور تعداد ۸۴ قطعه پرنده شامل مرغابی و خوتکا، چنگر، ابیاء و توکا به همراه یک طاقه قرقاول تاکسیدرمی شده و ۱۸ قبضه سلاح شکاری از شکارچیان کشف و ضبط شد.

به گفته وی، در جویبار نیز، مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست، درآب بندان ها و زمین‌های شالیزاری اسماعیل کلاً، شهنه کلاً، واسوکلا، زرین کلاً و لاریم ۵۹ قطعه چنگر، یک قطعه تنجه به همراه ۱۲ اسلحه شکاری و چندین رشته دام‌های هوایی کشف کردند.

بهرامی ادامه داد: همچنین مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست جویبار در حین کنترل مراکز فروش پرندگان ۲۵ قطعه چنگر از بازار روز جویبار کشف و ضبط کردند.

مأمورین اجرایی حفاظت محیط‌زیست آمل و بابل نیز روزهای پرفی پرکاری داشتند و در حوزه استحفاظی خود در منطقه جنگلی کمکلا دشت‌سر،، منطقه جنگلی روستای سهری از متخلفین ۱۷ قبضه سلاح شکاری و یک قطعه ابیا کشف و در بابل نیز چهار قبضه سلاح شکاری به همراه هفت قطعه پرنده ابیاءاز متخلفین کشف کردند.

منطقه تیراندازی ممنوع خشک‌رود و منطقه مهلبان نیز شاهد قتل و عام پنج قطعه مرغابی بود و در این راستا سه قبضه سلاح شکاری کشف شد.

محسن سلطانی مدیر محیط‌زیست نوشهر نیز از کشف لاشه شش قطعه پرنده چنگر در شهرستان خبر داد و گفت: مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست نوشهر در حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی خود سه قبضه سلاح ساچمه زنی و تعداد شش قطعه پرنده چنگر از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

در حوزه ساری نیز به گفته بهرام فغانی مدیر محیط‌زیست ساری، مأمورین اجرایی حفاظت محیط‌زیست ساری نیز در حین گشت و کنترل شبانه‌روزی در مناطق و آب‌بندان‌های حوزه استحفاظی میان‌دورود و دودانگه پنج قبضه سلاح شکاری کشف و پنج متخلف دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متخلفان دستگیر وبا تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکار پرندگان مهاجر و نادر در حالی است که تنها چند روزی از روز ملی پرنده‌نگری گذشته است و مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به مهاجرت زمستانی یک‌میلیون قطعه پرنده به استان گفت: پرنده‌نگری از شاخه‌های پرطرفدار صنعت گردشگری است.

دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسب روز ملی پرنده‌نگری و اینکه برنامه‌های متنوعی برای گردشگران و عموم مردم در کشور ومازندران برگزار می‌شود اظهار داشت: پرنده‌نگری یکی از شاخه‌های پرطرفدار صنعت گردشگری است که در مازندران در حال توجه و رونق گرفتن است

مازندران دارای بهترین سامانه های پرنده نگری است

وی بابیان این‌که مازندران دارای بهترین سامانه‌های پرنده‌نگری در ایران است افزود:پرنده‌نگری به‌عنوان مشاهده و بررسی پرندگان در طبیعت بخشی از فعالیت بوم گردی یا اکوتوریسم به شمار می‌آید و هنگام کوچ بهاره و کوچ پائیزه پرندگان می‌توان بیشترین گونه‌های پرنده را مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: این فعالیت درصورتی‌که با برنامه‌ریزی صحیح انجام شود، نه‌تنها آسیبی به زیستگاه پرندگان نمی‌زند، بلکه موجب، بهبود زیستگاه، حمایت از تنوع زیستی، افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به آن‌ها، تأثیرات آرامش‌دهنده بر انسان‌ها، بهبود وضعیت معیشتی جوامع محلی، درک جایگاه پرندگان برای برنامه‌ریزی بلندمدت و شناسایی گونه‌های آسیب‌پذیر است.

مدیرکل گردشگری مازندران افزود: در برخی دفاتر خدمات سیاحتی -جهانگردی پرنده‌نگری به‌عنوان یک تور و بسته سفر تعریف‌شده و هم‌اکنون هم شاهد فعالیت برخی تورها در این بخش هستیم. پاییز و زمستان گذرانی پرندگان در تالاب‌ها، جذابیت خاصی به آبندانها، رودخانه‌ها و تالاب‌های مازندران بخشیده و مناظر زیبایی را برای استفاده علاقه‌مندان و دوستداران طبیعت به ارمغان آورده است.

مازندران یکی از غنی‌ترین استان‌ها ازنظر حیات‌وحش و گونه‌های پرنده است که نیمی از پرندگان ایران در آن زیست و زادآوری می‌کنند. سفر میلیون‌ها پرنده مهاجر، فرصتی برای رونق گردشگری و پرنده‌نگری در استان مازندران به شمار می‌رود و ایجاد سایت‌های پرنده‌نگری را ضروری می‌سازد.

قصه شکار و صید پرندگان در اراضی تالابی و فروش در بازار سنتی مازندران، تراژدی دردناکی است که همچنان تکرار می‌شود وشکار و صید پرندگان زمستان گذران و عرضه آن به قیمت ناچیز در بازار سنتی، این پرندگآن‌که به‌وسیله تورهای هوایی و کرس شبانه در دام صیادان قرارگرفته‌اند و قلع‌وقمع شدند و شکار این گونه‌های زیبا سبب نگرانی دوستداران حیات‌وحش و محیط‌زیست شده است و باید بجای شکار و صید، صنعت پرنده‌نگری در استان تقویت شود.